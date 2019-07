Nella Lega si apre il caso Giorgetti Non va in Europa? Decide Salvini

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - gelo e sospetti : "Nella Lega c'è chi dice che l'uscita sui minibot..." : Il retroscena del Messaggero su Matteo Salvini parla di "gelo". Quello del Corriere della Sera di "sospetti dentro la Lega". Di sicuro l'uscita di Giancarlo Giorgetti sui mini-Bot, una clamorosa stroncatura delle ipotesi portate avanti dagli economisti del Carroccio (cioè il suo partito) Claudio Bor

Matteo Renzi - la mossa sporca : minibot - sfrutta Giancarlo Giorgetti per creare caos Nella Lega : Bagarre nella Lega sui minibot, con Giancarlo Giorgetti che di fatto ha smontato la protesta di Claudio Borghi. Un secco "no" piovuto domenica e ribadito dal sottosegretario leghista il lunedì: "Borghi non deve offendersi - ha dichiarato da Losanna -, gli ho semplicemente consigliato di puntare i mi

Olimpiadi invernali 2026 - anche Lippi e Zhang Nella delegazione azzurra : sostegno alla candidatura di Milano-Cortina : Lunedì alle 18 sarà il momento della verità: il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, proclamerà dal Tech Convention Center di Losanna, chi tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. La delegazione italiana conterà moltissimi sportivi azzurri: da Sofia Goggia ad Alberto Tomba, da Marcello Lippi a Steven Zhang fino a Paolo Scaroni. La delegazione olimpica sarà guidata dal presidente ...

Autonomia - confronto Nella Lega e i “paletti” Conte-M5s : All'ultimo consiglio federale Salvini e' stato netto: le priorita' sono la flat tax e l'Autonomia. "Con Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti mi sento e confronto quasi tutti i giorni, gli sciacalli si mettano l'animo in pace: in Lega dedichiamo il nostro tempo a lavorare, non a litigare", ha tagliato corto qualche giorno fa il vicepremier della Lega. Nei gruppi parlamentari del partito di via Bellerio non si nasconde pero' che i veneti siano in ...

Quanto contano i veneti Nella Lega? : Sempre meno, accusano alcuni dirigenti, nonostante il Veneto sia la regione dove il partito raccoglie i maggiori successi: è una storia che dura da quando la Lega fu fondata

Matteo Salvini - rivolta Nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro

Matteo Salvini nomina Andrea Crippa suo vice Nella Lega : l'ascesa del 33enne brianzolo : Tempo di nomine nella Lega, annunciate da Matteo Salvini che sceglie il nuovo vicesegretario federale del Carroccio: sarà Andrea Crippa. Già capo dei giovani padani, ex portaborse di Salvini a Bruxelles, a 33 anni Crippa, brianzolo doc, diventa di fatto il numero due del Carroccio. Come detto, l'ann

Nba - Toronto Raptors campioni : Golden State ko - primo anello canadese Nella storia della lega : Toronto è campione Nba per la prima volta nella sua storia. I Raptors hanno vinto gara 6 alla Oracle Arena 114-110 chiudendo 4-2 la serie contro i campioni in carica di Golden State. I Warriors, alle prese con diverse assenze tra cui quella di Kevin Durant, rientrato per una breve apparizione in gar

Pellegatti commenterà su Sportitalia le partite del Milan Nella ICC : Novità per Sportitalia verso l’International Champions Cup. Le gare del Milan nel torneo estivo saranno infatti commentate da Carlo Pellegatti, che per l’occasione sbarcherà su Sportitalia. L’emittente guidata da Michele Criscitiello ha nnfatti trovato un accordo con IMG per trasmettere in esclusiva e in chiaro in Italia tutta l’International Champions Cup 2019, il super-torneo internazionale […] L'articolo Pellegatti ...

Il settore della canapa protesta al Mise : “Lavoriamo Nella legalità - chiediamo certezza normativa” : Lavoratori e imprenditori si sono dati appuntamento davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Il servizio di RomaToday

Civitavecchia - Lega diventa ambientalista Nella città del carbone e vince le elezioni. Ma Salvini non rinuncia al combustibile : A Civitavecchia, nella città del carbone, la Lega si mette il vestito ambientalista e alle amministrative batte un Pd piuttosto ambiguo sul destino della centrale Enel. Solo che ora il neo sindaco del Carroccio, Ernesto Tedesco, e la maggioranza che lo sostiene, finita la campagna elettorale dovranno confrontarsi con la linea nazionale di Matteo Salvini. Il quale, sull’argomento, ha già detto che “è finito il tempo dei ‘no’ a tutto”. ...

Votare o no? I due fronti Nella Lega : Roma. La crisi che alle nove del mattino sembra già scontata (“Entro venerdì si rompe”, sentenziano tra sé i leghisti), alle undici torna a essere improbabile. E così quegli stessi leghisti si premurano di correggere le loro affermazioni: “Ti ho detto che cadiamo? No, sembra non si cada più”. In Par

Il discorso di Conte ha creato diversi malumori Nella Lega e nel M5s : Cinquantuno minuti e trenta secondi in cui Giuseppe Conte si è rivolto al Paese per "tutelare la sua personale credibilità". Così fonti governative di entrambi i partiti di maggioranza leggono la conferenza stampa del presidente del Consiglio. nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi - è il ragionamento che viene fatto in ambienti M5s e Lega - il premier ha parlato più per difendere se stesso e la sua immagine davanti ai cittadini che per ...

Perché il caso Rixi trascina M5s e Lega Nella fase del cerino : Roma. Il canovaccio della giornata era talmente scontato che già a ora di pranzo i deputati grillini lo sintetizzavano così: “La testa di Rixi sui binari della Tav”. D’altronde, che l’esito dell’udienza del tribunale di Genova fosse attesa, lo dimostrava anche il tono disilluso con cui il viceminist