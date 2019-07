Lilli Gruber | tuta di pelle e frustino Dopo Salvini e Dibba | chi la conosce

Otto e mezzo - Lilli Gruber frecciata a Salvini : 'Gli faremo leggere manuale del bon ton' : Accostare il nome di Lilli Gruber a quello di Matteo Salvini, negli ultimi tempi, crea un'automatica associazione mentale. Tornano praticamente subito in mente episodi in cui, tra i due, non sono mancati i toni ruvidi. Basti pensare a quando il ministro fece capire che essere ospite di Otto e mezzo non gli facesse fare i salti di gioia, con tanto di risposta piccata della giornalista rispetto al fatto che il suo studio non avrebbe mai accolto in ...

Otto e Mezzo - ecco Alessandro Di Battista : Lilli Gruber prosegue la crociata contro Matteo Salvini : prosegue l'assedio a Matteo Salvini nel salottino di Lilli Gruber, a Otto e Mezzo su La7. Soltanto poche ore fa una delle puntate più schierate che si ricordino da tempo a questa parte. In studio, martedì 18 giugno, c'erano Andrea Scanzi, Beppe Severgnini e il sempre più scatenato Gianrico Carofigli

Gianluigi Paragone si scaglia contro Lilli Gruber : 'Non parla di Lotti' : Nella puntata di venerdì 14 giugno, Lilli Gruber ha ospitato nel programma 'Otto e mezzo' il Capitano Ultimo e questa decisione ha destato la rabbia dell'esponente del Movimento cinque stelle, Gianluigi Paragone. Queste sono le parole del deputato: "Non parla di Lotti, ma ospita il Capitano Ultimo". Paragone ha fatto una diretta sulla sua pagina di Facebook dove ha insistito sulla vicenda e ha sottolineato che il motivo è legato al fatto che, ...

Diego Fusaro contro Lilli Gruber?/ 'Mastino con bava alla bocca' - filosofo 'falsità' : Il filosofo Diego Fusaro contro la giornalista di Otto e Mezzo, Lilli Gruber? 'Mastino ringhiante con la bava alla bocca', ma su Twitter smentisce insulto.

Otto e mezzo - Lilli Gruber riprende Nicola Morra : “Non mi deve ricordare niente - faccio domande e lei mi risponde” : Battibecco in diretta negli studi di Otto e mezzo(La7) tra la Lilli Gruber e il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra sul tema del condono. L’esponente del Movimento 5 stelle interrompe la conduttrice che subito controbatte: ‘Lei non mi deve ricordare niente, io le devo fare delle domande lei mi deve rispondere” L'articolo Otto e mezzo, Lilli Gruber riprende Nicola Morra: “Non mi deve ricordare niente, ...

Matteo Salvini vs Lilli Gruber in diretta “Da mesi dicono che sono fascista” : Matteo Salvini vs Lilli Gruber in diretta “Da mesi dicono che sono fascista” Momenti di tensione – ormai abituali – tra Matteo Salvini e Lilli Gruber a 8 e mezzo, tornata al timone del programma dopo i due giorni d’assenza per la partecipazione alla riunione del club Bilderberg. Si parla delle tensioni in seno al governo e dell’attuale relazione tra i due vice-premier. Dopo la crisi scoppiata in ...

