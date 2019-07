Biloslavo al Tg4 | Io non sto con Carola E vi spiego il perché

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nell'intervento in onda sul Tg4,parla di speronamento della motovedetta della Guardia di Finanza. I legali diRackete sostengono che non ha speronato l'imbarcazione, ma dai video girati a Lampedusa si vede che la nave urta la motovedetta rischiando di schiacciarla contro la banchina con i finanzieri a bordo.