wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il 5 luglio 1989 faceva il suo debutto negli Stati Uniti, sul canale in chiaro Nbc, una delle sitcom più celebri e seguite di sempre:. Quella che in Italia (dove venne trasmessa da Videomusic e poi da Tmc) è una serie tutto sommato poco popolare, oltreoceano è una vera e propria pietra miliare, tanto che lo show incentrato su un comico newyorkese e i suoi amici, inizialmente accolto tiepidamente dal pubblico, si concluse 172 episodi e nove anni dopo (il 14 maggio 1998) con un audience di 76 milioni di spettatori. La sitcom si ispirava alla vita dello stand-up comedian Jerry, nello specifico ne era una versione lievemente romanzata ambientata per lo più nell’appartamento di Manhattan del protagonista. Scritto dallo stessoe dal cinico comico Larry David (autore anche di Curb Your Enthusiasm), lo show seguiva l’esistenza quotidiana di Jerry e dei suoi amici ...

MilanoCitExpo : 5 ottime ragioni per recuperare Seinfeld #DipartimentoInnovazioneTecnologia - tivorreidire_ : RT @FabbioSabatini: Perché Lampedusa? Perché la #SeaWatch3 non è andata in Libia, in Tunisia o altrove come avrebbero voluto Di Maio e Salv… - CafarellAntonio : RT @FabbioSabatini: Perché Lampedusa? Perché la #SeaWatch3 non è andata in Libia, in Tunisia o altrove come avrebbero voluto Di Maio e Salv… -