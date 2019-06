Popolazione : in Veneto dopo 3 anni torna a crescere - grazie ai migranti (3) : (AdnKronos) - La denatalità è ormai un fenomeno strutturale a causa dell’assottigliarsi del contingente demografico delle madri potenziali e dello spostamento delle gravidanze verso età più avanzate: l’età media del primo parto è 32 anni , uno in più rispetto al 2008 . Il risultato è la contrazione d

Popolazione : in Veneto dopo 3 anni torna a crescere - grazie ai migranti (2) : (AdnKronos) - Non sono ancora i valori pre-crisi, quando il Veneto registrava flussi in ingresso dall’estero superiori ai 50 mila nuovi abitanti, ma segnano comunque una ripresa. Anche se permangono flussi significativi in uscita: nel 2017 se ne sono andati 34.738 stranieri, il 34 per cento in più r