Padova | intrappolata in ascensore per 27 ore si salva bevendo vino

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) In un giorno normale e a un passo dalla sua abitazione, è precipitata nel peggiore degli incubi con il rischio di non sopravvivere: auna 50enne si è appena lasciata alle spalle una bruttissima disavventura che racconta ancora molto turbata. "Pensavo sarei morta", ha confessato sconvolta ai suoi soccorritori. Venerdì mattina, la donna era uscita di casa alla svelta per portare in cantina alcune bottiglie di, che poi si sono rivelate essere provvidenziali. Ha preso l', mezzo che d'ora in poi, probabilmente, non userà più perché si è bloccato tra due piani. Per 27 ore, è rimasta nella cabina a temperature elevatissime, finché qualcuno non è arrivata arla....

Gazzettino : #Un'intera notte intrappolata nell'ascensore bloccato, salvata dai pompieri -