Migranti | soccorso barcone con 55 persone | 11 portate a Lampedusa

Migranti - soccorso barcone con 55 persone. A Lampedusa sbarcano in 11 : gli altri vanno a Pozzallo e Licata : Cinquantacinque persone provenienti dalla Libia sono state soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di un barcone soccorso al largo di Lampedusa, proprio mentre l’isola è al centro del caso Sea Watch. L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms, la nave della Ong catalana che si trova al largo dell’isola in acque internazionali. Dalla Ong hanno dato subito l’allarme alle centrali operative di ...

Migranti - Musumeci : "Il soccorso in mare non si deve negare a nessuno" : Roberto Chifari Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel corso della manifestazione del suo movimento Diventerà Bellissima, a Palermo, ha spiegato la necessità di interventi da parte dell'Europa sui Migranti per frenare l'ondata sulla Sicilia Dal palco allestito a Palermo, il governatore della Regione siciliana Nello Musumeci, stringe le fila del suo gruppo politico, il movimento Diventerà Bellissima. Un'occasione ...

Migranti : Segre - 'mutuo soccorso verso chi è più debole' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Rivolgo un pensiero particolare a quei bambini nati da genitori stranieri che vanno a scuola e scoprono, nonostante tutto, di essere diversi. Noi cittadini abbiamo una grande fortuna e dovremmo sentirci responsabili. Il che significa mutuo soccorso verso chi è più deb

Migranti - Ong : “Chi sta al governo spende energie per ostacolare il soccorso di vite umane in mare” : Continua lo scontro tra Matteo Salvini e le Ong, all'indomani dell'approvazione del decreto sicurezza bis e del salvataggio, da parte della Sea Watch, di 43 Migranti che l'organizzazione rifiuta di riportare in Libia. All'intimidazione di rispettare le direttive del ministro leghista, Mediterranea Saving Humans risponde: "Non temiamo per noi, rispettiamo il diritto internazionale e italiano, ma siamo preoccupati perché chi sta al governo spende ...

La nave Sea Watch 3 ha soccorso 52 Migranti al largo della Libia : L’equipaggio della nave Sea Watch 3, che batte bandiera olandese e appartiene alla ong tedesca Sea Watch, ha fatto sapere di aver soccorso 52 migranti che si trovavano su un gommone al largo della Libia. Le persone, ha spiegato l’account

Migranti - gommone in avaria con 100 persone a bordo. Ong : “Malta avvia un’operazione di soccorso” : Un barcone in avaria con a bordo circa 100 persone si troverebbe nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo comunica Alarm Phone, affermando che i Migranti sarebbero rimasti senza acqua e cibo: "Si sta diffondendo il panico, sono in mare da 3 giorni e hanno bisogno di cure". L'Ong specifica di aver informato le autorità di La Valletta, che starebbero intervenendo in questo momento.Continua a leggere

Migranti - gommone in avaria con 100 persone a bordo. Ong : “Urge soccorso immediato” : Un barcone in avaria con a bordo circa 100 persone si troverebbe nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo comunica Alarm Phone, affermando che i Migranti sarebbero rimasti senza acqua e cibo: "Si sta diffondendo il panico, sono in mare da 3 giorni e hanno bisogno di cure". L'Ong specifica di aver informato le autorità di La Valletta, ma al momento la situazione sarebbe in fase di stallo.Continua a leggere

Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 Migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

Migranti - soccorso gommone con 100 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo è morta una bimba.. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie». Il comunicato della Marina: «Nessuna vittima a bordo»

Migranti - barcone in difficoltà<br>Arriva in soccorso la Marina italiana : Aggiornamento ore 10:00 - Sarebbero finalmente arrivati i soccorsi al gommone in avaria al largo della Libia con una novantina di persone a bordo. È intervenuto il pattugliatore Cigala Fulgosi della Marina Militare perché le condizioni meteo stanno per peggiorare. Non ci sono ancora conferme di vittime a bordo. Alarm Phone insiste sul fatto che proprio la nave che è intervenuta sapeva del naufragio già da un giorno.A 24h da prima ...

Migranti - bambina di 5 anni morta su gommone al largo della Libia : 90 a bordo - nave italiana in soccorso : Una bambina di 5 anni sarebbe morta a bordo del gommone che da ieri mattina è alla deriva al largo della Libia senza che nessuna imbarcazione sia intervenuta in suo soccorso. È quanto...

