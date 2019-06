Il caso Vannini | l’omicidio | il processo e le indagini ancora aperte

caso Vannini - Federica Sciarelli contro Franca Leosini : “A noi Ciontoli non concesse mai interviste”. Lei replica : “Non commento” : Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio tornerà in onda, per la gioia dei numerosi telespettatori, Storie Maledette. Il programma di Rai3 ospiterà Antonio Ciontoli, l’uomo condannato a cinque anni per la morte del giovane Marco Vannini. L’intervista concessa a Franca Leosini, con promo già in circolo da giorni, rischia diventare un piccolo Caso per la rete diretta da Stefano Coletta. Nel corso dell’ultima puntata di Chi ...

caso Vannini - indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza il maresciallo Izzo : Avrebbe consigliato ad Antonio Ciontoli di prendersi tutta la colpa. Presto potrebbe iniziare una storia processuale tutta diversa: Roberto Izzo, ex comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, che oggi presta servizio a Fiumicino, è indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza. C'è un nuovo filone nelle indagini sull'omicidio di Marco Vannini avvenuto il 17 maggio 2015. Il ragazzo, che aveva 20 anni, fu raggiunto da un colpo di ...

Storie Maledette - Franca Leosini torna con due puntate speciali sul caso Marco Vannini : ecco quando : Franca Leosini torna con due puntate speciali di Storie Maledette dedicate al caso dell’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di 22 anni ucciso da un colpo di pistola la notte del 17 maggio 2015 nella casa della sua fidanzata a Ladispoli. La “regina” della cronaca nera in tv torna così protagonista della prima serata di Rai3 con un’intervista esclusiva a Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Vannini e ...

Storie Maledette - due speciali sul caso Vannini : Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli : Il caso Vannini è tra i più coperti dalla tv italiana, tra misteri e polemiche: il contributo di Franca Leosini non poteva mancare. Storie Maledette torna su Rai 3 con due speciali sul caso Vannini in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata: due speciali con Franca Leosini e i suoi racconti diventati genere letterariar-televisivo, anche questa volta incentrati su uno dei casi più discussi, misteriosi e controversi della ...

L'ex comandate dei carabinieri Roberto Rizzo è indagato nel caso Vannini : La Procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex comandante dei carabinieri Roberto Izzo con l’accusa di favoreggiamento e falsa testimonianza, nell’ambito dell’omicidio di Marco Vannini, il giovane di 22 anni morto la notte del 17 maggio del 2015 nella casa della sua fidanzata a Ladispoli. A riportare la notizia è il Corriere della Sera:Secondo in ipotesi investigativa, ...

"Fu il figlio di Ciontoli a sparare". Scontro tra testimoni sul caso Vannini : Ancora novità sul caso Vannini. Il brigadiere Amadori è stato convocato in Procura a Civitavecchia sulla morte del 20enne ucciso nel 2015 a Ladispoli, a casa della fidanzata, da un proiettile sparato - secondo la sentenza d’appello - dal suocero Antonio Ciontoli, condannato a cinque anni di carcere per omicidio colposo. Facciamo un passo indietro: al programma Le Iene, Vannicola ha dichiarato che Roberto Izzo, ex ...

caso Vannini - teste a sorpresa : chi sparò a Marco non sarebbe il padre della fidanzata : A sparare a Marco Vannini nella villa familiare di Ladispoli la notte del 17 maggio 2015, non sarebbe stato Ciontoli padre, ma il figlio Federico. Anzi, sembrerebbe che il padre quella sera neanche fosse in casa. E' quanto rivela Davide Vannicola, teste mai sentito prima d'ora, spuntato fuori dopo quattro anni dalla morte a 20 anni di Marco, tragedia che ha sconvolto l'Italia e tuttora desta grande mobilitazione collettiva per ottenere verità e ...

caso Vannini - Roberta Petrelluzzi risponde alle polemiche : «Indignata» : La conduttrice di «Un giorno in Pretura» torna sulle polemiche scatenate dalla puntata della trasmissione dedicata al delitto Vannini, e alle critiche per la sua lettera a Martina Ciontoli: «Quando tifi non cerchi le ragioni»

caso Vannini - un testimone a 'Le Iene' rivela : 'Ha sparato il figlio di Ciontoli' : Colpo di scena nel delitto di Marco Vannini. Alla trasmissione Le Iene di Italia 1, Davide Vannicola, amico di Robetro Izzo, ex comandante dei carabinieri della stazione Ladispoli, ha rivelato che a sparare al giovane di appena 20 anni non sarebbe stato Antonio Ciontoli, ma il figlio Federico. L'uomo, poi, su consiglio di Izzo, si sarebbe preso la colpa per "non inguaiarlo". Il delitto di Marco Vannini La trasmissione Mediaset Le Iene, è tornata ...