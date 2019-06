Arrampicata sportiva | i motivi per cui dovresti provarla subito

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Ludovico Fossali rompe il ghiaccio - terzo a Wujiang! Primo podio per l’Italia : Arriva il Primo podio stagionale per l’Italia nella Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva , dopo tre weekend molto complicati ci pensa Ludovico Fossali a timbrare il cartellino a Wujiang (Cina) conquistando il terzo posto nello speed. Il 21enne torna così in una top 3 internazionale a sei mesi di distanza dall’ultima volta quando fu secondo sempre in questa località asiatica e sempre nella specialità rapida. Ottima iniezione di ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Wujiang 2019 : l’Italia cerca riscatto - Ondra e Garnbret i soliti favoriti : Nel weekend del 3-5 maggio proseguirà l’avventura della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva, a Wujiang (Cina) andrà in scena la quarta tappa del massimo circuito itinerante che rimane in Asia dopo le gare di Chongqing prima di prendersi una settimana di riposo e rientrare in Europa. Spazio ancora una volta a boulder e speed, in palio punti pesanti in ottica classifica generale e di conseguenza anche in ottica qualificazione alle ...