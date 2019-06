Sneijder | ma che combini | l’olandese si ubriaca | sale sul tetto di un’auto e prende a

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019) L’ex giocatore dell’Inter è stato fermato dalla polizia per essere salito su un’auto e aver preso a calci il parabrezza Disavventura per Wesleyin Olanda, l’ex giocatore dell’Inter è stato infatti fermato dalla polizia per essere salito su un’auto e averne preso a calci il parabrezza sotto l’effetto di alcool. Il tutto è stato documentato da un video pubblicato sui social, che ril’attuale centrocampista dell’Al Gharafa visibilmente alticcio e sdraiato sul tettuccio di una macchina in sosta. Maglietta bianca e bermuda neri perche, all’arrivo di una coppia probabilmente proprietaria del mezzo, chiede alla donna un bacio per scendere dalla vettura. Un comportamento che ha spinto la polizia ad intervenire e fermare l’olandese che, una volta ripresosi, ha accettato di pagare i 6.000 euro di ...

ItaSportPress : Sneijder, ma che combini? Ubriaco, danneggia un'auto, fino all'intervento della polizia... - - CostaduraSalva1 : @jommas82 @Marcell64234759 Il barista che consigliò Sneijder a Moratti ha detto a Steven: Prendi Agoumè ?? - TMinyatur : @gio_prankster Il ragionamento ci può stare, ma questo non mi sembra un esempio calzante, perché Sneijder ha sempli… -