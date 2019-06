Napoli | due 16enni cadono da una recinzione di 5 metri | la moda dei selfie estremi dilaga

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Tragedia sfiorata a: due ragazzi di sedici anni, entrambi napoletani, sono precipitati da unanel tentativo di scattare unda pubblicare sui propri profili social. L'episodio Volevano scattare unmozzafiato, ma qualcosa è andato storto: questo è quanto è accaduto in via Nazionale delle Puglie, a Ponticelli (quartiere di), nella notte tra giovedì e venerdì. I due adolescenti si erano recati nel parcheggio di un noto supermercato della zona e avevano adocchiato unaalta poco più di cinquecome location ideale per scattare un"mozzafiato" e racimolare un pugno di like attraverso la condivisione sui principali social network. Tutto sarebbe andato secondo il classico copione (scatto dell'istantanea, pubblicazione della foto, diffusione a mezzo social e pioggia di like) se i due sedicenni non avessero perso l'equilibrio dopo le ...

