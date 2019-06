Milano | Suv investe due motociclisti | conducente ubriaco

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Marco Della Corte, Suv travolge ed uccide due motocliclisti, il, un uomo di 45 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo: eraLa tragedia è avvenuta lungo la Tangenziale nord di, all'altezza di Cinisello Balsamo. Due giovani di 26 anni hanno perso la vita in sella alla loro motocicletta travolta da un Suv. Ildel veicolo è un uomo di 45 anni che, in seguito, è stato scoperto guidare in stato di ebbrezza. Il 45enne è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. E' stato reso noto che l'uomo avesse, al momento del sinistro, una percentuale di alcool nel sangue cinque volte superiore rispetto al livello consentito dalla legge. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Arcore (Monza e Brianza). Una delle due vittime è morta sul colpo, l'altra è invece deceduta dopo il ricovero in ospedale. Il ...

repubblica : Tangenziale Nord, con un Suv travolge e uccide due motociclisti [news aggiornata alle 11:27] - infoitinterno : Ubriaco al volante di un Suv travolge e uccide due motociclisti sulla Tantenziale di Milano - IzzoEdo : RT @LaStampa: Le vittime avevano 26 anni, la percentuale di alcol nel sangue cinque volte superiore al limite. -