(Di sabato 29 giugno 2019) Manette manette. Lo aveva gridato e ripetuto ancora in questi lunghissimi 17 giorni il Ministro del Disordine. Lui e chi, in una rincorsa macabra e violenta, aveva chiesto di andare oltre, augurandosi perfino l’affondamento della Sea Watch3. Le manette sono arrivate. Il mostro e il suo corpo sono stati esposti, a favor di telecamere alle prime luci dell’alba. Le guerre hanno bisogno di prigionieri. E in questa guerra senza esclusione di colpi contro le Ong,rappresenta uno scalpo necessario per dare fiato al coro cattivo e urlato degli odiatori seriali.Dopo 17 giorni infiniti questa giovane donna che non urla e non odia ha deciso che era arrivato il momento di concludere il salvataggio di quei migranti. Di condurli in porto perché è lì, in un porto sicuro e da nessuna altra parte, che un salvataggio o un caso SAR per dirla in ...

robertosaviano : Carola, hai obbedito alla legge degli Uomini, gli stessi Uomini che più di 70 anni fa seppero scacciare nel buco ne… - HuffPostItalia : Grazie Carola - sergiolinix : RT @giuliaselvaggi2: Quando ti arrestano per aver portato in salvo 40 anime, per me sei la donna più libera del mondo. Grazie a #CarolaRac… -