Wimbledon 2019 | sorteggiato il tabellone femminile Gatto-Monticone pesca Serena

(Di venerdì 28 giugno 2019) E’ stato appenaildel torneo diper l’edizione, con tantissimi incontri potenzialmente interessanti su entrambi i lati: come vedremo, saranno due settimane (ammesso che arrivino ad essere tali) molto complicate per diverse grandi protagoniste. Partiamo dal capitolo italiane: a Giulia, passata dalle qualificazioni, tocca una sfortuna terrificante, dal momento che l’urna le riserva in sorteWilliams, che i Championships li ha vinti per sette volte e lo scorso anno è stata fermata soltanto in finale. Diverso il discorso per Camila Giorgi, la cui avversaria, l’ucraina Dayana Yastremska, non è esattamente una cui piace giocare sull’erba: al momento si è vista soltanto in doppio nella campagna sui prati. La sua strada per la difesa dei quarti di finale di un anno fa resta comunque molto ...

