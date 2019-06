Uomini E Donne | Manuel ha tradito Giulia? Lei | ‘E’ un momento un pò così…’ Leggi

Trono Over Uomini e Donne : Luisa Monti fa un annuncio inaspettato : Luisa Monti e Salvio si sono fidanzati dopo Uomini e Donne Over: l’annuncio Luisa Monti, nell’ultima puntata del Trono Over, ha litigato furiosamente con Salvio, il quale ha rifiutato la sua proposta di vivere questa loro conoscenza al di fuori delle telecamere. Difatti in quella circostanza l’uomo non ha negato di avere ancora qualche dubbio sulla donna prima di prendere simili decisioni. Tuttavia pare che alla fine ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Finita dopo Uomini e Donne : 'Sarà difficile..' : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI, cos'è accaduto dopo Uomini e Donne? La dama del trono Over rompe il silenzio e svela che è davvero Finita

Gossip Uomini e Donne : Pamela Barretta svela un retroscena su Stefano : Pamela Barretta di Uomini e Donne torna a criticare Stefano: “Mi vuole mettere tutti contro!” Pamela Barretta ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione la dama del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo ex Stefano Torrese, non andandoci affatto giù leggera. Cosa ha detto? Ha svelato un retroscena sul cavaliere che se fosse vero avrebbe ...

Gossip Uomini e donne - Cavaglià tradita? Raselli : 'Penso sia un momento complicato' : L'argomento del momento tra i fan di Uomini e donne è senza dubbio la possibile crisi in atto tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Da quando quest'ultimo è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, le voci di tradimento hanno cominciato a rimbalzare sui social network a partire dal profilo di Deianira Marzano, prontamente smentite dal diretto interessato. L'ex corteggiatore, infatti, è intervenuto su Instagram per smontare la tesi del bacio ...

Uomini e Donne - Pamela smentisce ancora Stefano : “Vuole mettermi tutti contro” : Pamela e Stefano news dopo Uomini e Donne, le ultimissime sulla ex coppia del Trono Over Pamela e Stefano dopo Uomini e Donne continuano a darsi battaglia a suon di interviste. Ognuno di loro ha la sua verità ed è pronto a difenderla, ma la settimana successiva l’altro è altrettanto pronto a smentire. Di sicuro […] L'articolo Uomini e Donne, Pamela smentisce ancora Stefano: “Vuole mettermi tutti contro” proviene da Gossip ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono rivisti dopo Uomini e donne : ‘Ero sconvolta’ : Un’altra stagione di Uomini e donne è arrivata al termine, ma le dinamiche tra alcuni protagonisti del trono over proseguono anche al di là delle telecamere. È il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che negli studi si sono presi e lasciati infnite volte. Ora che il spario sulla trasmissione è calato, la dama racconta al magazine del dating show di Maria De Filippi che cosa è successo nelle settimane successive, come riporta il sito ...

Uomini e Donne : Giulio Raselli rompe il silenzio su Giulia e Manuel : Giulio Raselli dice la sua sulla crisi tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano Il gossip inerente al presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglià è da giorni che tiene banco tra i numerosissimi fan del dating. E proprio questi ultimi, poco fa, hanno preso la palla al balzo per chiedere un’opinione su instagram a Giulio Raselli, il quale ha corteggiato fino alla fine l’ex tronista. Cosa ha detto? Ha pubblicato poco ...

Uomini e Donne : Giulio Raselli : "Tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano è un momento complicato" : L'ex corteggiatore torna sui social dopo l'avventura a Temptation Island e dice la sua sulla storia d'amore la torinese e l'ex rivale del dating show di Uomini e Donne.

Uomini e donne - Manuel Galiano : "Deianira Marzano signora plasticona". Lei : "Un complimento" : Le voci del presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglià continuano a rincorrersi. Dopo la smentita dell'ex corteggiatore di Uomini e donne, è arrivata la replica di una delle sue più decise accusatrici, ossia Deianira Marzano, definita dal ragazzo "signora plasticona"Il fatto che tu mi abbia chiamato signora plasticona lo prendo come un complimento, poi aggiungo che io le corna non le faccio e non le tengo e infine ...

Uomini e donne - Stefano Torrese : "Sono ancora molto innamorato di Pamela Barretta" : La fine della storia d'amore tra Stefano Torrese e Pamela Barretta di Uomini e donne continua a suscitare interesse, soprattutto per le modalità di chiusura tra i due e le polemiche anche social degli scorsi giorni. Attraverso le pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, l'ex cavaliere del trono over ha replicato alle accuse che Pamela gli ha rivolto. In particolare ha chiarito perché e quando ha contattato una sua ex, ...

Gossip Uomini e o donne : la rottura di Ida e Riccardo è definitiva ma senza rancore : Il dating show Uomini e donne è in vacanza da circa un mese ma i telespettatori possono comunque restare informati sulle sorti dei suoi protagonisti grazie ai social network o alla rivista ufficiale dedicata al programma. Nell'ultimo numero di "Uomini e donne Magazine", Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con Riccardo Guarnieri dopo l'ultima puntata trasmessa su Canale 5. In tale circostanza il ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani fa una confessione : “Dobbiamo reagire” : Gemma Galgani lancia un messaggio dopo UeD e ammette: “Pura paura del…” La buonanotte di Gemma Galgani ieri sera su facebook è apparsa un po’ malinconica. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha pubblicato un lungo post in cui parla della vita e delle difficoltà quotidiane: “La vita ci riserva delle situazioni in cui dobbiamo reagire ma chi sa qual è il modo migliore? Ed è qui che alterniamo momenti ...

Uomini e donne : Manuel mette a tacere le insinuazioni sul tradimento ma viene sbugiardato : Il presunto tradimento di Manuel Galiano e la conseguente crisi con Giulia Cavaglià continuano ad essere alcuni degli argomenti più dibattuti dal gossip di Uomini e donne. La voce secondo cui lui avrebbe baciato un'altra ragazza ad Ibiza continua a rimbalzare insistentemente nei social network, chiamando in causa altri volti noti agli appassionati del web. La più attiva a tal proposito è la influencer Deianira Marzano "La Terribile", raggiunta ...