Tiberio Timperi non ci sta: lo sfogo dopo la cacciata da La vita in diretta (Di venerdì 28 giugno 2019) I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva sono stati definiti e approvati. In televisione vedremo qualche volto “vecchio” e qualche volto nuovo e, in questo periodo di “transizione”, qualcuno si è voluto levare uno sfizio e ha detto ciò che pensava… Tra i programmi che più sono finiti nell’occhio del ciclone c’è La vita in diretta. Il motivo? Gli ascolti. E dei potenziali nuovi conduttori. Si è sentita l’esigenza di fare un bilancio per capire dove migliorare e come. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, i conduttori di quest’anno, non sono stati riconfermati per la prossima edizione. E qualcuno ha puntato il dito contro Tiberio Timperi. Per quel qualcuno Timperi non sarebbe stato convincente.



Ovviamente Timperi non ha gradito certe voci di corridoio e, con un video di commento pubblicato sul suo profilo Instagram, ha deciso di replicare. Come dice nel video, Timperi non ha gradito i commenti negativi sulla sua professionalità.



Perciò, dopo essersi espresso più volte sui risultati ottenuti nell’arco di questa nuova esperienza, sia a livello personale che a livello televisivo, il conduttore ha voluto chiarire la sua posizione. “Relativamente all’arrivo di nuovi conduttori a La vita in diretta, testualmente è stato scritto l’arrivo di Timperi alla vita in diretta non ha giovato, anzi – ha detto nel video – Opinioni personali per carità, rispettabilissime, però spesso le opinioni personali devono fare i conti con la realtà dei fatti e dei dati”. (Di venerdì 28 giugno 2019) I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva sono stati definiti e approvati. In televisione vedremo qualche volto “vecchio” e qualche volto nuovo e, in questo periodo di “transizione”, qualcuno si è voluto levare uno sfizio e ha detto ciò che pensava… Tra i programmi che più sono finiti nell’occhio del ciclone c’è Lain. Il motivo? Gli ascolti. E dei potenziali nuovi conduttori. Si è sentita l’esigenza di fare un bilancio per capire dove migliorare e come.e Francesca Fialdini, i conduttori di quest’anno, non sono stati riconfermati per la prossima edizione. E qualcuno ha puntato il dito contro. Per quel qualcunonon sarebbe stato convincente.Ovviamentenon ha gradito certe voci di corridoio e, con un video di commento pubblicato sul suo profilo Instagram, ha deciso di replicare. Come dice nel video,non ha gradito i commenti negativi sulla sua professionalità.Perciò,essersi espresso più volte sui risultati ottenuti nell’arco di questa nuova esperienza, sia a livello personale che a livello televisivo, il conduttore ha voluto chiarire la sua posizione. “Relativamente all’arrivo di nuovi conduttori a Lain, testualmente è stato scritto l’arrivo diallainnon ha giovato, anzi – ha detto nel video – Opinioni personali per carità, rispettabilissime, però spesso le opinioni personali devono fare i conti con la realtà dei fatti e dei dati”.

Timperi se l’è presa. Ovviamente. “E allora l’edizione condotta da me con Francesca Fialdini ha segnato un punto in più rispetto all’edizione precedente, in valori medi, si intende, e tra l’altro questa edizione segna una positiva inversione di tendenza rispetto alle edizioni degli ultimi 5 anni. Questo per amore di verità”. Insomma, Tiberio Timperi non accetta certe critiche sul suo operato perché le reputa infondate dal momento che la trasmissione ha fatto ottimi numeri.



Dunque Timperi e la Fialdini sono fuori dal programma. Ma che ne sarà di loro? Condurranno altri programmi? Si prenderanno un anno sabbatico? Ancora non si sa. Prima di uscire di scena, però, il conduttore ha voluto precisare che esce a testa alta visto che l’edizione da lui condotta, seppur contestata, ha portato alla Rai buoni risultati.