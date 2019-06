ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) FQ Magazine Neon Genesis Evangelion, dopo le polemiche Netflix rimuove il doppiaggio e si scusa: “Lo rifacciamo” “Buongiorno a tutti!! Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento alè andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente”: inizia con queste parole il post pubblicato dadeisu Facebook. Un intervento andato bene, che il frontman racconta ai suoi fan. “In effetti non veproprio per non farvi preoccupare. Io micagato, comunque. Hehehe I medici chestati stupendi, mi hannodi non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui) – si legge ancora – E quindi eccoci qui, oggi si riparte per un nuovo viaggio insieme. L’ennesimo tour Subsonico. Le proveandate bene e ...

Corriere : Samuel dei Subsonica operato al cuore: il mio microchip emozionale - Noovyis : Un nuovo post (Samuel dei Subsonica operato al cuore: “Io mi sono ca**** sotto, non ve l’ho detto per non farvi pre… - HuffPostItalia : Samuel dei Subsonica: 'Ho subito un'operazione al cuore. Ora sto bene' -