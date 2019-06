Mortalità riconducibile ai servizi sanitari | quando curarsi diventa rischioso

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Nel 2015, sono stati 571 mila i decessi riconducibili ainell’Unione Europea, morti che si sarebbero potute evitare se iavessero agito in modo diverso. In gergo tecnico, si parla di “amenable mortality”, concetto che indica quei casi in cui, dopo una valutazione fatta alla luce delle conoscenze mediche e della tecnologia esistente, si giunge alla conclusione che un’assistenzaa specifica di buona qualità, avrebbe potuto evitare la morte del paziente. Le rilevazioni del 2015 diffuse da Eurostat, rappresentano il dato ufficiale più recente, ma, osservando il fenomeno attraverso dati locali, la tendenza sembra essere rimasta stabile anche negli ultimi anni. A livello nazionale, il Rapporto Osservasalute 2018, pubblicato nel maggio scorso, afferma che in Italia i casi di amenable mortality nel biennio 2014-2015 sono stati circa 69,83 per 100 mila abitanti, ...

