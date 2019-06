huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Le Autorità Tunisine hanno esortato la popolazione alla calma e a proseguire la propria vita normalmente, nel pomeriggio lo struscio sulla Avenue Bourguiba, il lungo Corso che dalla Laguna si estende fino alla Porta di Francia è pieno di ragazzi e di lavoratori.Tuttavia la giornata di ieri sarà complicato mettersela alle spalle facilmente. Scossa la Capitale dal doppio attentato quasi in sincronia che “celebrava” quello celeberrimo e sanguinoso occorso a Sousse tre anni orsono.Rivendicato oggi come allora dal sedicente Stato Islamico (IL) che ha nelle sue cellule dormienti ancora un piccolo punto di resilienza posto che laha saputo reagire in modo efficace sapendo smantellarne la cupola e tenendo sotto controllo quella parte di combattenti tunisini in Siria rientrati in patria.A scuotere però la vicina e amicaè stata anche ...

HuffPostItalia : La Tunisia colpita reagisce con fermezza e dignità - GmrVolpe : Forte esplosione nel cuore di Tunisi, colpita auto della polizia. Almeno due agenti feriti. Si pensa ad attentato t… - cimbolano : #Tunisia. Oltre 7.000 palme comuni, circa il 20% di tutte quelle presenti nel Paese, sono già state attaccate dal p… -