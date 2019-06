La speranza è ciò che resta dopo la disperazione Da Orazio a Cormac McCarthy a tutti noi

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Luca Doninelli Non c'è «carpe diem» che possa zittire il desiderio di durare oltre il corso della storia Una delle poesie che più hanno segnato il corso della letteratura e della civiltà è l'Ode 11 di: «(...) filtra il vino, e rinserra in uno spazio breve/ ogni lungo sperare. Il Tempo, mentre noi qui/ discorriamo, sarà fuggito, inesorabile: cogli/ il giorno presente, dunque, e non accordare/ troppa fiducia a quello che verrà». In questo breve mirabile testo troviamo una delle definizioni più perfette della parola. L'uomo disperato non è tanto colui che nega ogni significato dell'esistenza, o che - come Leopardi - la consideri un inganno crudele, fino a ordinare a sé stesso un'azione - quella del disprezzo - che non gli è connaturale. Il suicida, il nichilista, il pessimista possono essere uomini pieni di. Spesso la verasi presenta, ...

