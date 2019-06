La De Lellis parla di Iannone | ' Ci siamo conosciuti ad una cena | mi stava antipatico'

Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo l’addio ad Andrea Damante : Durante un’intervista rilasciata al programma “Agorà” Giulia De Lellis parla per la prima volta della fine della sua storia con Andrea Damante e ha raccontato che se non ci fossero stati degli incidenti di percorso avrebbe sposato il suo ex fidanzato. La De Lellis ha detto più volte di essere stata profondamente innamorata di Andrea, ma le cose sono andate in modo diverso da come avrebbe voluto. «Ho convissuto per tre anni e ...

Giulia De Lellis fa il gesto delle corna mentre parla del suo ex - Damante : L'ex protagonista di "Uomini e donne", Giulia De Lellis, si è presentata alla Conferenza Agorà, insieme al professore di canto di "Amici di Maria De Filippi", Rudy Zerbi. Al meeting della Scienza, l'ex corteggiatrice di Andrea Damante ha discusso con i presenti del suo trascorso come public figure al programma prodotto e condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. La web influencer si è dapprima presentata ai cronisti, ammettendo poi ...

Giulia de Lellis parla di Andrea Damante : "L'avrei sposato se non fosse finita malissimo" : Ultimamente si parla nuovamente di Giulia de Lellis per il flirt con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ma l'influencer tra le più note d'Italia nelle ultime ore fa discutere per delle dichiarazioni rilasciate durante la Conferenza Agorà alla quale ha partecipato insieme a Rudy Zerbi come riferito da Il Vicolo delle news. Giulia ha parlato dell'esperienza a Uomini e Donne, trasmissione in cui ha potuto conoscere, frequentare e ...

Giulia De Lellis parla di Andrea Damante : “Io e il Dama siamo…” : Andrea Damante non sta soffrendo per Giulia De Lellis: la confessione di lei Giulia De Lellis ha finalmente rotto il silenzio sul gossip dell’estate, il suo presunto flirt con Andrea Iannone e la reazione di Andrea Damante. Su Instagram Stories l’influencer ha voluto rasserenare tutti confessando: “State tranquilli io e il Dama siamo in buonissimi rapporti sta bene, non è successo nulla di tutte quelle cose strane che ...

Andrea Damante parla di Giulia De Lellis e si sfoga : “Soffro” : Andrea Damante fa una confessione su Giulia De Lellis e Iannone La vita sentimentale di Giulia De Lellis sembra essere degna di una soap opera a tutti gli effetti. Colpi di scena e intrecci ingarbugliati stanno disegnando un quadro complicato che si appresta a catalizzare l’attenzione del gossip in questa estate 2019 appena iniziata. Le voci su un presunto flirt tra l’influencer e Andrea Iannone sono state lanciate di recente. Una ...