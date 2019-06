Golf – Italian Challenge Open Eneos Motor Oil | Scalise settimo | comanda Rozner

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout allunga all’Andalucia Valderrama Masters - quattro italiani superano il taglio : Si conclude il secondo giro dell’Andalucia Valderrama Masters, il torneo dell’European Tour organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia. Dopo aver chiuso le prime 18 buche al secondo posto, quest’oggi il sudafricano Christiaan Bezuidenhout allunga decisamente sulla concorrenza, portandosi a -8 con quattro colpi di vantaggio su tutti gli inseguitori. A inseguire il leader, a -4, ci sono il gallese Bradley Dredge e il trio di ...

Golf - European Tour 2019 : Victor Perez al comando dell’Andalucia Masters - italiani in difficoltà nel primo giro : Si è concluso sul percorso del Real Club Valderrama di Sotogrande, in Spagna, il primo giro del Andalucia Masters 2019, torneo dello European Tour ospitato dalla Fondazione Sergio Garcia e tornato in calendario soltanto nel 2017 dopo le difficoltà economiche. Dopo le prime 18 buche al comando della classifica si è portato il francese Victor Perez (-6), in cerca della sua prima affermazione sul massimo circuito continentale dopo l’ottimo ...

Golf – Italian Challenge Open : Lorenzo Scalise in terza posizione - Easton e Pigem in testa a braccetto : Il Golfista Italiano è nel quartetto in terza posizione, al comando invece si piazzano Bryce Easton e Carlos Pigem Lorenzo Scalise è nel quartetto in terza posizione con 67 (-5) colpi dopo il primo giro dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Terre dei Consoli Golf Club (par 72), a Monterosi (VT). ...

Golf – Italian Challenge Open - tutto pronto per il settimo appuntamento del Pro Tour : Il torneo, che si svolgerà da domani, giovedì 27 giugno, a domenica 30, è stato anticipato dalla la Pro Am dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, vinta con “meno 47” dalla squadra del francese Robin Roussel Inizia sul percorso del Terre dei Consoli Golf Club, a Monterosi (VT), l’undicesima edizione dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. E’ ...

Golf - European Tour 2019 : sette italiani sfidano Sergio Garcia all’Andalucia Valderrama Masters : Di recente introduzione nel calendario dell’European Tour, l’Andalucia Masters ha già una storia un po’ complicata. Nato nel 2010, è stato cancellato nel 2012 per problemi relativi ai costi, solo per poi tornare nel 2017. Lo scorso anno un tempo veramente inclemente ha obbligato a terminare il torneo su 54 buche, invece che sulle tradizionali 72. Tre volte vincitore è Sergio Garcia, che con la sua Fondazione è l’uomo che ...

Golf : Andrea Pavan torna nella top-100 mondiale per rimanerci. Tre italiani nei primi cento! : il successo di ieri al BMW International Open ha regalato ad Andrea Pavan un’altra, grande soddisfazione: il ritorno tra i primi cento giocatori del mondo, stavolta con tutti e due i piedi ben dentro il gotha della disciplina. Il romano, infatti, diventa numero 83, mentre nel suo esordio in top 100 era rimasto sempre tra la posizione numero 99 e la 100. Con la vittoria di ieri, Pavan mette fine a un periodo particolarmente difficile, che ...

Altro brand italiano verso il Golfo Cavalli imbocca la via di Dubai : Una Altro brand della moda made in Italy sta prendere la via del Golfo. Dopo il passaggio di Valentino ai ricchi emiri del Qatar, mercoledì o al più tardi giovedì si decideranno le sorti della maison fiorentina Roberto Cavalli. Segui su affaritaliani.it

Golf - European Tour 2019 : sette italiani in Germania per il BMW International Open - Matt Wallace difende il titolo : Dopo la settimana dedicata allo U.S. Open, chiuso con la prima vittoria in carriera in un Major per lo statunitense Gary Woodland, il calendario dello European Tour riprenderà dalla Germania con il BMW International Open 2019. Il percorso del Golfclub Munchen Eichenried di Monaco di Baviera è stato completamente rinnovato per l’occasione, con consistenti modifiche che interessano soprattutto le superfici dei green alla ricerca di un maggiore ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : Sung Hyun Park difende il titolo conquistato un anno fa. Giulia Molinaro unica italiana in gara : Prende il via da domani, all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in Minnesota, il PGA Championship femminile, terzo Major dell’anno per le donne. Il Golf ha spesso attraversato questo percorso: vi si sono giocati due US Open maschili, vinti da Tony Jacklin e Payne Stewart, due femminili, conquistati da Sandra Spuzich e Hollis Stacy, due edizioni del PGA Championship maschile, in cui hanno trionfato Rich Beem e il sudcoreano Yong ...

Si chiama Renato Paratore - ed è il futuro del Golf italiano : Due italiani parteciperanno agli Us Open a Pebble Beach, un campo di golf che guarda sull'oceano, in California, insieme ai migliori giocatori del mondo e ai due favoriti dei bookmakers, Brooks Koepka e Dustin Johnson. Uno, Francesco Molinari, 37 anni l'8 novembre, ha già riscritto la storia del green azzurro, l'altro, Renato Paratore, 23 anni il 14 dicembre, promette benissimo. Un veterano, già campione di un Major, l'Open ...

Golf – Germania Girls Open : splendida doppietta italiana - Emilie Paltrinieri vince davanti a Benedetta Moresco : Dominio azzurro in Germania, con due atlete italiane ai primi due posti del torneo Emilie Alba Paltrinieri ha vinto con 209 (68 71 70 -11) colpi il German Girls Open disputato sul Golf Club St. Leon-Rot nella città tedesca da cui il circolo prende nome. Una vittoria di prestigio che suggella il lancio ufficiale del Progetto “Golf è Donna” per la crescita del numero delle giocatrici in Italia nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022 e ...

Golf - European Tour 2019 : Guido Migliozzi vola ai quarti di finale al Belgian Knockout! Eliminati gli altri cinque italiani in gara : Ancora un ottimo risultato per Guido Migliozzi, alla sua prima stagione sullo European Tour, al termine della terza giornata del Belgian Knockout 2019, torneo dalla formula decisamente particolare che si sta svolgendo presso il Rinkven International Golf Club di Anversa (Belgio). Il 22enne vicentino, già vincitore del Kenia Open nel mese di marzo, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale e domani sfiderà il danese Bernd Wiesberger per ...

Golf - European Tour 2019 : sette italiani al Belgian Knockout di Anversa - torneo dalla formula mista e particolare : Un tempo noto semplicemente come l’Open del Belgio, il Belgian Knockout che si tiene ad Anversa ha vissuto una storia recente piuttosto tormentata. Negli ultimi trent’anni, infatti, è passato da vincitori di grande calibro (Josè Maria Olazabal, Nick Faldo, Darren Clarke, Lee Westwood) a ripetute edizioni saltate, fino al punto in cui in Belgio non si è più giocato sul Tour europeo dal 2001 al 2017. L’anno scorso, invece, il ...

Golf - US Open femminile 2019 : Ariya Jutanugarn difende il secondo Major dell’anno per le donne. C’è anche l’italiana Lucrezia Colombotto Rosso : Il circuito del Golf femminile affronta il secondo Major della propria stagione, sui cinque che, da alcuni anni, sono previsti nel calendario. Questa volta ad andare in scena è lo US Open, che le donne giocano fin dal lontano 1946 e di cui detengono il record di vittorie in due: Betsy Rawls e Mickey Wright, che rivaleggiavano tra gli Anni ’50 e ’60. Solo in sette hanno saputo cogliere due successi consecutivi, ma nessuna tre. Dal ...