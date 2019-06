Alghero | multato perché lascia finistrino aperto | Un invito ai ladri

repubblica

(Di venerdì 28 giugno 2019) Lo stupore del turista: applicato articolo del codice che regola lo stato del veicolo in sosta. La polizia municipale: "Non è la prima volta, fatto anche verbali per autote aperte"

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Brutta sorpresa per un turista in vacanza ad #Alghero ?? - SkyTG24 : Brutta sorpresa per un turista in vacanza ad #Alghero ?? - _A_Serie_A_Club : RT @s_tamburini: Il mondo alla rovescia. Multato perché dimentica il finestrino dell'auto aperto: 'Istiga al furto' -