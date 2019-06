Torture su bimbi in affido | costretti a mettere elettrodi su mani e piedi

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Francesca Bernasconi Così la psicoterapeutapolava i ricordi dei piccoli, strappati alla famiglia d'origine e dati inI piccoli eranoa "tollerare l'imposizione sul proprio corpo, a, deglie a subire il passaggio degli impulsi sia pure a bassa intensità". Così il gip descrive una dellealla quale erano sottoposti i bambini, per convincerli di aver subito abusi da parte dei genitori, nell'ambito dell'inchiesta "Angeli e Demoni", sui presunti illeciti nella gestione dei minori dati in. I ricordi e le versioni dei bambini venivanopolate anche con l'uso degli, che servivano a produrre falsi ricordi su abusi sessuali mai avvenuti, con l'intento di screditare i genitori e spingere il giudice a concere l'. La chiamavano "la macchinetta dei ricordi", ma era in realtà uno strumento dotato di "impulsi ...

