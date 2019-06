Faranno precipitare gli aerei

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ore 17.10. La Borsa di Milano è aperta, le contrattazioni sui titoli sono ancora in corso. Nel listino c’è anche Atlantia. Luigi Di Maio è nello studio di Porta a Porta. Si parla della promessa di revocare la concessione ad Autostrade per il crollo del ponte Morandi a Genova. Il tema tira dentro Atlantia - che ha in pancia Autostrade - e il suo ruolo di soccorritore di Alitalia. Di Maio sgancia la bomba: “Se abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quell’azienda perderà valore in Borsa. Se li mettiamo dentro Alitalia,perdere valore anche agli”. Attacco frontale, portato avanti con altre frasi, fino a una molto cruda, battuta dall’Adnkronos: “gli”. Al quartier generale di Atlantia esplode la rabbia, ...

