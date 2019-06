Crosetti | Con Buffon la Juve inventa la bandiera che ritorna

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) Mauriziosu Repubblica analizza il ritorno di Gigiallacome dodicesimo uomo in attesa di diventare poi un dirigente bianconero. Tra un calcio senza più bandiere (ovunque) e un altro che le bandiere le straccia (la Roma), ecco che lala terza via dellache, una passata in lavatrice, una bella centrifuga e il panno è asciutto e colorato come prima Nulla è ancora ufficiale, ma la trattativa è molto avanzata, come dimostra anche il messaggio social di Gigi che scrive «L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito: torna diverso» È come se lantus fosse un circolo esclusivo e non dimenticasse mai i soci che più le servono. Questo è il messaggio che arriva dal ritorno del portierone, come è stato per Bonucci che abbandonò per il Milan ma tornò a casa quando serviva. Nessuno dice di no allantus Tutti loro sanno che ...

Klausy72 : @m_crosetti Lei cosa sa fare ? Bene intendo . Ovviamente. Il giornalista o sedicente uomo di cultura no . Sa nuota… - Sandrino_14 : @m_crosetti @repubblica L'ultimo racconto del Giro con Silvio Martinello è stato qualcosa di epico. So che si dovre… - m_crosetti : RT @SteveFerrando: “...che io mio fratello non l’avevo mai visto così contento neanche quando arrivava al traguardo con le mezze ore di van… -