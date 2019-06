WhatsApp si aggiorna ancora in beta e aggiunge uno strumento per far pulizia degli Stati

Viber si aggiorna copiando alcune feature di WhatsApp : Il team di Viber ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento con cui vengono introdotte alcune feature già presenti su WhatsApp. Scopriamo insieme quali L'articolo Viber si aggiorna copiando alcune feature di WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : in arrivo la dark mode : nuovo aggiornamento : Whatsapp: in arrivo per gli utenti una nuova funzione per i messaggi video. E' stato annunciato un nuovo aggiornamento.

WhatsApp stabile si aggiorna con due novità attesissime e discusse : WhatsApp sta ricevendo molti aggiornamenti negli ultimi mesi, la maggior parte dei quali tramite il canale beta, e l'ultimo in ordine temporale porta con sé due attese novità di cui si è parlato tanto di recente. L'articolo WhatsApp stabile si aggiorna con due novità attesissime e discusse proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta si aggiorna con novità per Facebook e QR Code : WhatsApp beta raggiunge la versione 2.19.151 e continua a lavorare alla condivisione su Facebook degli stati e al QR Code L'articolo WhatsApp beta si aggiorna con novità per Facebook e QR Code proviene da TuttoAndroid.

VIRUS WhatsApp SFRUTTA LE CHIAMATE/ L'azienda : 'Aggiornate l'applicazione' : WHATSAPP vittima di un attacco hacker: software installato da remoto per spiare utenti. Chi c'è dietro? I precedenti.

WhatsApp - il virus che infetta con una chiamata : cosa fare e come aggiornare l’app La falla|Chi c’è dietro l’attacco : Ancora non si sa quanti utenti hanno subito un attacco dello spyware. aggiornare subito l’applicazione è il primo consiglio dell’azienda

WhatsApp - scoperta una falla : cosa è successo e come aggiornare il sistema : Whatsapp ha scoperto una falla nel proprio codice che consentiva di installare uno spyware su Android e iOS semplicemente chiamando la vittima. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il software era in grado di installarsi nel sistema operativo attraverso le chiamate vocali, senza lasciare traccia e senza aver bisogno che l'utente rispondesse al telefono. Una volta installato, il virus può accedere alla fotocamera e al microfono dello ...

Allarme WhatsApp per virus diffuso attraverso le chiamate - aggiornamento fondamentale : Questa volta non è una bufala ma un vero e proprio Allarme riconosciuto da WhatsApp: più virus sono stati distribuiti attraverso le chiamate all'interno dell'applicazione di messaggistica per un tempo imprecisato. Qualche ora fa, è stato il Financial Times a lanciare per primo la bomba, proponendo una sua esclusiva sul rischio malware: dopo poco tempo sono stati gli stessi vertici di Facebook, proprietari del servizio di comunicazione, ad ...

Aggiornate subito WhatsApp : Un problema di sicurezza può essere sfruttato per installare software che spia le attività su iOS e Android