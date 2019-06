Uno scavo di 55 chilometri E i lavori sono già a metà

Gli frana addosso una parete durante Uno scavo! Muore operaio di 44 anni : Kastrijot Ndou, un operaio albanese di 44 anni, ha perso la vita ieri, sabato 25 maggio, a La Loggia, in provincia di Torino, in un incidente sul lavoro avvenuto in via Nizza. Il lavoratore era all’opera in un cantiere edile per l’ampliamento dell’acetificio Varvello. Stando a una prima ricostruzione pare che il 44enne si stesse occupando del collegamento alla rete fognaria, all'interno di uno scavo profondo circa tre metri, quando gli è ...