Salone libro | chiesto rinvio a giudizio Fassino

Salone libro Torino - chiesto il rinvio a giudizio per 26 persone : c’è anche Fassino : La Procura di Torino rinvia a giudizio 26 persone con ipotesi di reato che vanno dal peculato alla turbativa d'asta della vecchia gestione del Salone Internazionale del libro di Torino. Coinvolti anche l'ex assessore alla cultura della giunta di Sergio Chiamparino e l'ex sindaco di Torino Sergio Fassino.Continua a leggere

Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana il 20 e 21 luglio : Due giorni all’insegna di presentazioni ed esposizioni librarie, convegni, dibattiti, proiezioni e mostre. E’ quanto propone sabato 20 e domenica

Appendino in Procura : “La consulenza sul Salone del libro assegnata contro la mia volontà” : È iniziato stamattina presto ed è durato alcune ore l’interrogatorio in Procura della sindaca di Torino Chiara Appendino. Secondo quanto si apprende la prima cittadina ha risposto alle domande del Procuratore aggiunto Enrica Gabetta e del sostituto Giànfranco Colace titolare del fascicolo che vede Appendino indagata per concorso in peculato. La vic...

Salone del Libro - indagata Appendino : Chiara Appendino è indagata per la consulenza sul Salone del Libro ricevuta dal suo ex portavoce Luca Pasquaretta. Lo annuncia la sindaca su Facebook. «Per trasparenza nei confronti dei cittadini vorrei rendere noto che ho ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al mio ex...

Salone del Libro - Altaforte Edizioni chiede risarcimento : Salone del Libro, Altaforte Edizioni chiede risarcimento Dopo l'esclusione dalla manifestazione di Torino la casa editrice chiede i danni: la vicenda, scrive in una nota, avrebbe determinato nei suoi confronti "una evidenza mediatica fortemente negativa" Parole chiave: ...

Salone del Libro : Nikita Placco ha presentato “Il giorno di cui non si parla” : Torino, 14 maggio 2019 – Ospite al 32° Salone Internazionale del Libro di Torino, lo scrittore Nikita Placco ha presentato ieri sera il suo romanzo d’esordio Il giorno di cui non si parla, edito da Licosia. La presentazione, che rientrava tra gli appuntamenti del Salone OFF, si è tenuta presso la Sala Molinari della Biblioteca Civica Natalia Ginzburg e ha visto un dialogo tra l’autore e ...

Salone del Libro - Appendino (M5S) : 'Polemica di bassissimo livello della Lega' : La Lega, per voce del segretario Torinese Fabrizio Ricca, ha chiesto le dimissioni del direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia. A opinione di Ricca, quello che è avvenuto nei confronti della Casa editrice Altaforte, espulsa dal Salone, sarebbe inaccettabile. A replicargli, però, arrivano sia i dem sia il Movimento 5 Stelle, che difendono fermamente Lagioia. La sindaca Appendino afferma inoltre che la polemica messa in piedi dalla Lega è di ...

Salone libro Torino - record di ingressi. Nicola Lagioia : “Resto fino al 2021” : Più di 148mila visitatori, 5mila in più rispetto al 2018. Circa 15000 ingressi in un’ora e mezza. La 32esima edizione del Salone del libro di Torino si chiude con un bilancio positivo e con numeri da record. Bagno di folla per Jovanotti e standing ovation per Halina Birenbaum. Vendite in salita, soprattutto per Edizioni SUR e Marcos y Marcos.Continua a leggere