huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Mentre a Milano si festeggia la conquista delle Olimpiadi invernali del 2026, ail sindaco Virginia Raggi annuncia la riapertura, dopo 246 giorni, della fermata metro “Repubblica”.Sta tutto qui il gap tra il capoluogo lombardo e la Capitale d’Italia. A tal proposito è illuminante l’articolo di Giuliano Ferrara su Il Foglio dal titolo “La figuraccia olimpica dell’opposizione”, nel quale si legge come è oramai acclarato chenon abbia un sindaco e, cosa ancor più drammatica, si fa fatica a scorgere un’opposizione. Da qui il pericolo che tra le fila del centrosinistrano ci si illuda che basti ladeini a vincere le prossime elezioni capitoline.Di solito, lafrutti avvelenati, così come è già capitato nel caso dell’elezione di Virginia Raggi. ...

HuffPostItalia : Roma, la rassegnazione produce solo mostri - amefushi76 : @andr900 Roma non è più una città, non è definibile proprio. La gente non fa nulla per rassegnazione, male. Molti n… - piej87 : Boh... pero’ non vedo a #roma uno sciopero generale dei cittadini. Ok la rassegnazione ma se non vi è una ribellion… -