(Di mercoledì 26 giugno 2019) Nuovi spazi, più confronto, più dialogo. Sono le richieste che il presidente della Camera,, rivolge al Movimento 5 Stelle: "Se non ridefiniamo presto identità e valori non capiremo mai qual è il limite da non valicare. Eper essere calpestati". Quello cheè "uno spazio dove tutti possiamo parlare", capendo insieme quale strada percorrere.