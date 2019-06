Kate Middleton | che piace per la sua naturalezza

Kate Middleton rompe il protocollo con le adorate espadrillas - : Francesca Rossi Kate Middleton non ama i look troppo vistosi e la sua eleganza sta anche nel saper indossare un paio di espadrillas con la stessa grazia con cui sfoggia le Manolo Blahnik agli eventi ufficiali Kate Middleton non sbaglia un colpo. Lo sappiamo, lo dicono tutti i giornali ed è sotto i nostri occhi il fatto che la duchessa di Cambridge sia una donna elegante, ma sobria e signorile qualunque cosa indossi. La regina ...

Kate Middleton sostituisce la Regina Elisabetta : Kate Middleton ha un nuovo e importante riconoscimento da parte della Regina Elisabetta. La Sovrana ha ceduto alla moglie di suo nipote William il ruolo di madrina della “Royal Photographic Society”, che ricopriva da ben 67 anni. La notizia è stata comunicata con una nota ufficiale da Bukingham Palace nel giorno in cui la Duchessa era impegnata in un workshop fotografico organizzato dall’associazione Action For Children a Londra. Dopo la nomina ...

Kate Middleton è la nuova madrina della Royal Photographic Society - : Francesca Rossi Kate Middleton ha ricevuto un grande onore dalla sovrana Elisabetta II, che l’ha nominata madrina della prestigiosissima Royal Photographic Society Kate Middleton è sempre stata nelle grazie di Sua Maestà. Le due hanno molte cose in comune, tra cui una grande passione per la fotografia. La duchessa di Cambridge, per esempio, ama scattare foto ai figli e pubblicarle su Instagram. I risultati sono eccellenti, da vera ...

Kate Middleton vs Meghan Markle : quale look fa googlare di più? : In Wales Bonner e Manolo Blahnik, alla presentazione del Royal Baby, 9 maggio 2019In Alexander McQueen, alla presentazione del Royal Baby,l 23 aprile 2018In Ralph Lauren Collection, al torneo di Wimbledon,14 luglio 2018In Jenny Packham, al torneo di Wimbledon,14 luglio 2018In Givenchy, al matrimonio della Principessa Eugenie, 12 ottobre 2018In Alexander McQueen, al matrimonio della Principessa Eugenie, 12 ottobre 2018Le sneakers Veja, agli ...

Kate Middleton diventerà regina un giorno? - : Francesca Rossi Una delle domande più gettonate su Kate Middleton riguarda il suo futuro dopo che il principe William sarà salito al trono: Kate sarà regina? O forse avrà il rango di principessa? Anche in questo caso ci sono delle regole da seguire Una delle due domande più frequenti sul destino di Kate Middleton recitano più o meno così: quando il principe Carlo diventerà re, la duchessa di Cambridge verrà nominata principessa? ...

Kate Middleton affascina col perfetto abito d’estate. Ma trascura la ricrescita : Kate Middleton è una nota appassionata di fotografia e la Regina Elisabetta l’accontenta nominandola madrina della Royal Photographic Society. Per l’occasione la Duchessa di Cambridge raggiunge un gruppo di allievi di un workshop fotografico, indossando l’abito perfetto dell’estate. Si tratta di un vestito leggero, con maniche svolazzanti, gonna con balza e cintura in vita, dalla fantasia cachemire, firmato Ridley London. ...

Kate Middleton sempre più nelle grazie della Regina Elisabetta - : Alessandro Pagliuca Kate Middleton pare sia davvero entrata nelle grazie della Regina Elisabetta II la quale pare le abbia fatto un nuovo regalo: è stata nominata patrona della Royal Photographic Society Dopo averla nominata Dama di Gran Croce dell’Ordine reale vittoriano per i servizi resi alla Corona la Regina Elisabetta II ha fatto un altro "regalo" importante a Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, moglie dell’erede al trono ...

"Guarito dalla depressione grazie a Kate". James Middleton rivela cosa vuol dire essere il fratello di una duchessa - : Carlo Lanna Non è stato facile per James Middleton affrontare e sconfiggere la depressione, eppure come ha rivelato in una recente intervista, tutto è possibile quando ha al tuo fianco una sorella come Kate All’ombra di sua sorella Kate, James Middleton ha sempre vissuto in disparte la sua vita senza far collidere le esigenze con la vita di corte. Ha 32 anni, è un imprenditore e ha da poco trovato l’amore. Eppure fino a qualche mese ...

Che titolo avrà Kate Middleton quando William sarà re? : Kate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaKate Middleton e la passione per la fotografiaSpontanea, ma impeccabile; fedele al protocollo ma considerata «una di noi». Kate Middleton non sbaglia un colpo e continua a ...

Kate Middleton sempre più regina. Un altro «regalo» da Elisabetta II : Kate Middleton al workshop fotografico di Action for ChildrenKate Middleton al workshop fotografico di Action for ChildrenKate Middleton al workshop fotografico di Action for ChildrenKate Middleton al workshop fotografico di Action for ChildrenKate Middleton al workshop fotografico di Action for ChildrenKate Middleton al workshop fotografico di Action for ChildrenKate Middleton al workshop fotografico di Action for ChildrenKate Middleton al ...

La nuova Camilla! Chi è Rose Hanbury - la donna che manda in crisi William e Kate Middleton : Ormai è da qualche tempo che i giornali inglesi riportano la notizia di una presunta crisi tra il principe William e Kate Middleton, alcuni hanno individuato nella marchesa Rose Hanbury la principale causa di questa freddezza tra i Duchi di Cambridge, tanto da chiamarla "la nuova Camilla". Ecco svelato chi è l'ex modella e che rapporto ha con i reali inglesi. Prima era “l’amica glamour di Kate Middleton”, ora è “la nuova Camilla” per i tabloid ...

Kate Middleton - la regola di Corte che la separa da William e George : Kate Middleton, in quanto futura Regina d’Inghilterra, deve attenersi ha precise regole di comportamento. Il protocollo di Corte, che Meghan Markle non sopporta, definisce il modo in cui deve agire e parlare in pubblico. Tra le varie norme, alcune riguardano i tour di Stato. A Lady Middleton è proibito viaggiare sullo stesso aereo contemporaneamente insieme a suo marito William e al primogenito George. La regola risale ai tempi dei primi ...

La regina Elisabetta e Kate Middleton soffrirebbero di chinetosi : Un fastidioso disturbo che renderebbe difficile sopportare le oscillazioni delle carrozze. Il Sunday Mirror riporta una notizia molto particolare che vede protagoniste la regina Elisabetta e Kate Middleton. A quanto pare le due nobildonne soffrirebbero di un disturbo molto fastidioso conosciuto con il nome di chinetosi (o cinetosi). Si tratta di una scarsa tollerabilità verso le oscillazioni o gli spostamenti irregolari di un mezzo, ...

James Middleton - che ha una vita separata dai parenti reali : «Non sono solo il fratello di Kate» : James Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton sta meglio. Il «fratellino» 31enne di Kate, 37, e Pippa, 3, lo scorso gennaio aveva rivelato a sorpresa – in una lettera aperta – di ...