Crotone | il Tar | «La squadra può giocare allo Scida»

Aeronautica Militare : volo sanitario urgente da Crotone a Roma per uomo in pericolo di vita : Un uomo di 66 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza nel pomeriggio di oggi da Crotone a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per il successivo ricovero al Policlinico “Umberto I” di Roma. Il Falcon 900, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, è ...