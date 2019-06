Coppa d’Africa 2019 | Egitto-RD Congo 2-0 | Faraoni in trionfo | Elmohamady e Salah stendono

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’ha sconfitto la Repubblica Democratica delper 2-0 nel match valido per lad’Africa, isi sono imposti autorevolmente davanti alla bolgia dell’International Stadium de Il Cairo e hanno fatto gioire il proprio pubblico che ora sogna davvero in grande. I padroni di casa hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta all’esordio contro lo Zimbabwe e si sono issati al primo posto nel gruppo A con 6 punti, due in più dell’Uganda che affronteranno nell’ultimo incontro del girone: ai ragazzi di Aguirre, già qualificati agli ottavi di finale, basterà un punto per chiudere al comando e assicurarsi un tabellone più agevole nella fase a eliminazione diretta. I Leopardi sono invece incappati in una nuova sconfitta e ora dovranno assolutamente battere lo Zimbabwe per sperare di rientrare tra le migliori ...

sscnapoli : Coppa d'Africa, Diawara sconfitto con la Guinea nella seconda giornata ???? - OfficialSSLazio : ?? Inizia oggi la Coppa d'Africa dell'Angola ?? Boa Sorte @quissanga91! - acmilan : ?????????? #TotalAFCON2019 kicks-off! Cairo’s calling and Franck Kessie is ready to answer! Bonne chance! ??? ?? La Cost… -