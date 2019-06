Trema la terra alle 8 del mattino | nuova scossa tra Irpinia e Sannio

Trema la terra tra Lazio e Abruzzo : 23.13 Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma. Per il momento non si segnalano danni. Epicentro a 3Km a Nordest di Colonna, a 9 km di profondità, nella zona dei Castelli romani, alle porte della Capitale. Secondo una valutazione preliminare dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo 3.7 tra Lazio e Abruzzo, alle 22.43. CircoLazione della metro C interrotta per verifiche.

Terremoto - due scosse nel maceratese : la terra Trema a Muccia - magnitudo 3.0 : Due scosse di Terremoto sono state registrate a un'ora di distanza l'una dall'altra in provincia di Macerata. Entrambe di magnitudo 3.0. La prima ha avuto il suo epicentro in mare, la seconda nel cratere del sisma del 2016, a due chilometri di distanza da Muccia. Non si segnalano, nonostante la scossa sia stata avvertita dalla popolazione, danni a cose e persone.Continua a leggere

La terra Trema ancora nel Centro Italia : scossa di magnitudo 3.1 nella notte : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata a Castelsantangelo Sul Nera la scorsa notte e avvertita dalla popolazione.Continua a leggere

La terra Trema vicino a Gorizia : Sismografi regionali in azione questa notte. Alle 5.14 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.3 a Sempas, in Slovenia, a 11 chilometri da Gorizia. Al momento non risultano danni a cose e persone.

Beppe Grillo - la deriva esTrema : 'Cervelli che non fuggono'. Disastro : sta pure con i terrapiattisti : La speranza è che si tratti di una provocazione, memore dei bei tempi in cui faceva solo satira e non politica, e che magari Grillo vada davvero a Palermo per sbertucciarli un po'. Il timore, vista l'...