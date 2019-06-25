Traffico Roma del 25-06-2019 ore 16 | 30

PLRomaCapitale : #traffico #Roma: per agevolare i flussi veicolari in occasione dello sciopero dei mezzi pubblici, nella Z.T.L. Cen… - VAIstradeanas : 16:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - zazoomnews : Traffico Roma del 25-06-2019 ore 15:30 - #Traffico #25-06-2019 #15:30 -
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico RALLENTATO DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA TRA VIA FORNO SARACENO E VIA CREMOLINO A TESTACCIO ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL PINCIANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE BRASILE AL BIVIO CON VIA PINCIANA ALL’AURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA PIO XI AL BIVIO CON VIA GREGORIO VII A MOSTACCIANO RALLENTAMENTI SU VIALE DON ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL PINCIANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE BRASILE AL BIVIO CON VIA PINCIANA ALL’AURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA PIO XI AL BIVIO CON VIA GREGORIO VII A MOSTACCIANO RALLENTAMENTI SU VIALE DON ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO. AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CONFERMATO PER OGGI LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, ATTIVE LE LINEE B E B1 MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DELLE CORSE INTERROTTA LA FERROVIA Roma-LIDO, MENTRE SONO IN SERVIZIO LE FERROVIA Roma- CIVITA CASTELLANA – VITERBO E Roma – CENTOCELLE MA CON POSSIBILI ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBUILEO ALL’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 25-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA. IN CENTRO DISAGI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO R OMA LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA; PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLA PISANA A VIA AURELIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CENTRO DISAGI PER UN ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E PROSEGUENDO SI STA IN CODA DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ...