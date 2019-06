Sfida di Salvini | M5s e Conte alla prova flat tax-autonomia

Tav - Salvini Sfida il M5s : "Sì ai treni che corrono - no alla linea leggera…" : Franco Grilli Il ministro dell'Interno replica alla sottosegretaria Castelli, che aveva aperto alla possibilità di un treno ad alta velocità in versione light A Matteo Salvini non piace il Tav light e sfida (nuovamente) il Movimento 5 Stelle, suo alleato di governo. Il ministro dell'Interno ha replicato alla sottosegretaria pentastellata all'Economia Laura Castelli, che aveva paventato la possibilità di realizzare il treno ad alta ...

Salvini : «Adesso un bollino blu per le discoteche sicure». Lotta all'abusivismo. Sfida a M5S sulla Tav : Novità in vista per le discoteche. «Un 'bollino blu' per le discoteche sicure in modo che i genitori possano sapere dove mandano i loro figli». Lo ha detto il ministro...

Sea Watch - la capitana tedesca Carola Rackete Sfida Salvini : "Così entrerò a Lampedusa coi migranti" : "Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane con la Sea Watch e porto in salvo i migranti a Lampedusa". Carola Rackete, 31enne tedesca capitana dell'imbarcazione della ong olandese in lotta da giorni con Matteo Salvini e il governo italiano per far sbarcare 42 migranti a bordo della nave sceglie R

Sea Watch 3 - interviene la Corte di Strasburgo : "Risposte entro il pomeriggio" - Sfida a Matteo Salvini : Ora sul caso Sea Watch si inserisce la Corte di Strasburgo, la quale ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisori" da parte dalla ong per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei migranti. La Corte di Strasburgo ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 sia al

Salvini lancia la Sfida sui conti : "Manovra entro l'estate : a luglio convoco i sindacati" : Il leader della Lega chiede "misure shock" sulle tasse, e tra i Cinquestelle cresce il sospetto che il vero obiettivo sia quello di far saltare il governo

Salvini Sfida UE e M5S<br>"Anticipiamo la manovra economica in estate" : Secondo quanto riportato dall'Ansa e ripreso anche da altre testate come Tgcom24 e Libero, Matteo Salvini questa sera avrebbe detto che bisogna anticipare la manovra economica in estate. Queste le parole attribuite al ministro dell'Interno leghista e vicepremier (senza però citare l'occasione in cui le avrebbe proferite):"All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta. La Lega vuole ...

Matteo Salvini - Sfida a Unione Europea e M5s : "Anticipare la manovra in estate - non c'è tempo da perdere" : L'ultima pesantissima sfida di Matteo Salvini arriva di sabato sera. "All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta", premette il ministro dell'Interno. Dunque, la bomba: "La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da

Sea Watch ed Ong - Salvini Sfida tutti : 'Possono mandare anche i caschi blu' (VIDEO) : C'è una nave carica di migranti che da giorni vaga nel Mediterraneo. La sua pretesa è quella di poter attraccare in Italia, riuscendo a far leva su quello che è il diritto internazionale marino e che gli consentirebbe di arrivare nelle acque italiane quali "porto sicuro". Cosa che, invece, non sarebbe la Libia. Un'idea che mal si concilia con l'idea di Matteo Salvini che interpellato sulla vicenda ha espresso i soliti concetti di scarsa voglia ...

'Ndrangheta - arrestata la 93enne che aveva Sfidato Salvini : Salvini consegna le chiavi dell'immobile confiscato. Ai domiciliari Lucia Morgante, madre dei capi del clan Gallico. Viveva nello stabile che il ministro aveva consegnato alla polizia È stata arrestata di nuovo la 93enne ergastolana che lo scorso anno aveva sfidato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.--Lucia Morgante, madre dei boss della 'Ndrangheta di Palmi (anche loro ergastolani) Giuseppe e Domenico Gallico, è stata mandata ...

SALVINI NEGLI USA/ Ecco cosa cambia nella Sfida Italia-Ue e nel Governo : Matteo SALVINI sposa la linea Trump, anche in politica estera. Resta da capire cosa cambia ora nella delicata partita tra Italia e Ue

Salvini negli Usa per Sfidare la Ue : io comunque abbasso le tasse : Italia e Usa "mai così vicini", con Roma che rappresenta "l'interlocutore più valido" per Washington e che è "un'alternativa all'asse franco-tedesco". Da qui il rilancio rispetto alle richieste di Bruxelles sui conti pubblici italiani: "Non sarà una manovra economica per tirare a campare. Io metto la mia faccia su una manovra che abbassa le tasse, non a tutti ma a tanti italiani, e non prendo neanche in considerazione l'ipotesi che non ci sia ...

Salvini negli Usa cementa l'asse con Trump e Sfida l'Ue : «Italia non è la Grecia - tasse giù» : «L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea». Ed è «il più grande Paese europeo con cui...

Sea Watch ora Sfida Salvini e chiede "aiuto" ai magistrati : Angelo Scarano L'ong ha presentato un esposto al Tar per impugnare il "blocco" del Viminale. Salvini: "Hanno tempo da perdere..." La Sea Watch torna a sfidare Salvini. Il braccio di ferro a 15 miglia dall'isola di Lampedusa si fa sempre più duro. Come è noto, ieri la Guardia di Finanza ha notificato all'equipaggio il decreto con cui si vieta l'ingresso alla nave nelle acque territoriali italiane. Il documento inviato dal Viminale ...

Salvini Sfida l'Unione Europea : la Flat Tax si farà : I margini per la Flat tax da subito "ci devono essere, non e' una scelta. Poi si può decidere come modularla negli anni, ma un taglio a tasse