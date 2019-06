In rilascio la Modalità Luna su Huawei Mate 20 con EMUI 9 1 | Mate 20 Lite fuori

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Come promesso, è davvero un fine giugno di notevole importanza per la serie20: la, insieme con9.1, sbarca ufficialmente sui device, globalmente in queste ore, come prontamente annunciato dalla fonteCentral. Sulle pagine di OM proprio il passaggio specifico era stato preannunciato la settimana scorsa. Dalle parole ai fatti, visto che la quasi totalità dei20 iniziano a ricevere proprio la nuova(ossia la Moon Mode) insieme con9.1. Ilglobale dovrebbe interessare subito tanti paesi, compresa anche l'Ityalia dunque. Va detto subito che9.1 giunge su20,20 Pro,20 X,20 RS Porsche Design ma non su20. Quest'ultimo dovrebbe essere raggiunto dal corposo pacchetto software a fine luglio, così come da tabella di marcia comunicata dallo stesso produttore e ...

