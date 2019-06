Cosa fare in caso di Ondate di Calore

retemeteoamatori

(Di martedì 25 giugno 2019) Ledipossono creare problemi di salute, in particolare il caldo, in quanto si va ad alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea. In questo articolo, non andremo ad affrontare tematiche mediche in quanto non ci competono, ma vi andremo a fornire utili consigli forniti dalla Protezione Civile. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente. In presenza ad esempio di un Caldo Afoso, in cui il tasso di umidità è molto alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente. Se la temperatura corporea aumenta parecchio fin a valori piuttosto elevati c’è il rischio di danneggiare organi vitali. La capacità di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l’età, le condizioni di salute, l’assunzione di ...

borghi_claudio : @FiorellaAmoruso @IoFausto Sempre per capire come funziona, il dialogo iniziale pare sia stato: Giorn. 'Cosa ne pe… - beppe_grillo : Alcuni ricercatori hanno sviluppato una nuova classe di nanorobot in grado di nuotare attraverso il tessuto del bul… - SaveChildrenIT : Mentre in UK annunciano lo stop alla vendita di armi all’Arabia Saudita, in Italia con più di 100mila firmatari asp… -