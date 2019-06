Coppa America 2019 | il tabellone dai quarti alla finale Date | programma | orari | tv e

Ecuador-Giappone - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La nuova settimana della Coppa America 2019 di calcio si aprirà nella notte italiana, con due sfide in programma all’una, tra cui quella tra Ecuador e Giappone, in cui entrambe le formazioni sono ancora in corsa per il passaggio del turno, in modo particolare quella nipponica, che al Mineirão di Belo Horizonte proverà a guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale. SEGUI Ecuador-Giappone SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di oggi (lunedì 24 giugno). Come vederle in tv e streaming : Dopo sedici incontri conditi da 43 gol complessivi, si conclude nella notte italiana tra lunedì 24 e martedì 25 giugno la fase a gironi della Coppa America 2019 con gli ultimi due incontri del Gruppo C tra Cile ed Uruguay e tra Ecuador e Giappone. La situazione del raggruppamento vede davanti a tutti il Cile a punteggio pieno con 6 punti e con la certezza del pass per i quarti, mentre è ancora tutto aperto e in discussione il discorso ...

VIDEO Qatar-Argentina 0-2 - highlights - gol e sintesi Coppa America 2019 : Martinez e Aguero per il passaggio ai quarti : L’Argentina ce la fa! L’Albiceleste supera per 2-0 il Qatar e, grazie alla concomitante sconfitta del Paraguay contro la Colombia sale in seconda posizione nel Girone B e, dunque, centra il pass verso i quarti di finale. Il match viene deciso da un gol di apertura di Lautaro Martinez, mentre il Kun Aguero ha fissato il 2-0 nei minuti conclusivi. Andiamo a rivedere le azioni salienti del match di Porto Alegre. VIDEO: GLI highlights DI ...

VIDEO Colombia-Paraguay 1-0 - highlights - gol e sintesi Coppa America 2019 : ci pensa Cuellar per la Cafetera : La Colombia non si ferma più e vince anche il terzo incontro del suo girone nella Coppa America 2019. La Cafetera ha la meglio per 1-0 sul Paraguay e chiude a 9 punti il suo percorso, nonostante diversi giocatori risparmiati. Andiamo a rivedere gli highlights della partita di Salvador de Bahia, con la quale hanno permesso all’Argentina, che ha vinto contro il Qatar per 2-0, di passare il turno. VIDEO: GLI highlights DI ...

Coppa America 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Colombia vince il Gruppo B : Dal 14 giugno al 7 luglio al Coppa America terrà col fiato sospeso l’intero SudAmerica di fronte alle evoluzioni del meglio del calcio sudAmericano e non solo, visto che sono presenti anche Qatar e Giappone nell’ottica di una visione internazionale presente da più di 25 anni. Detiene il titolo il Cile, che ha vinto le edizioni del 2015 e del 2016 (del Centenario). Si gioca in Brasile, che mette a disposizione cinque stadi, dal ...

Calcio - Coppa America 2019 : la Colombia chiude a punteggio pieno - l’Argentina si qualifica in extremis : La Colombia prosegue nel suo cammino immacolato nel corso della Coppa America 2019 di Calcio e fa un regalo all’Argentina che, vincendo contro il Qatar, sale in seconda posizione nel Girone B e acciuffa la qualificazione ai quarti di finale letteralmente all’ultimo respiro. La Cafetera non ha lasciato scampo nemmeno al Paraguay, vincendo con il punteggio di 1-0 a Salvador grazie alla rete di Cuellar al 31’pt. Il CT Queiroz ha ...

Qatar-Argentina - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Questa sera alle ore 21.00 si giocherà Qatar-Argentina, gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa America 2019 di calcio. All’Arena do Grêmio di Porto Alegre l’Albiceleste dovrà riscattare le prime due deludenti prestazioni e conquistare la vittoria per ottenere il pass per i quarti di finale. La squadra di Scaloni ha esordito con una netta sconfitta per 2-0 contro la Colombia e poi non è riuscita ad andare oltre l’1-1 ...

Colombia-Paraguay - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si chiude il Girone B della Coppa America 2019. Alle ore 21.00 italiane (le 16.00 brasiliane) alla Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador andrà in scena il match tra Colombia e Paraguay che deciderà chi passerà come seconda del raggruppamento, dato che la Cafetera è già sicura della prima posizione con i 6 punti conquistati nelle prime due uscite, con le vittorie su Qatar e Argentina. Per il Paraguay, dunque, grandissima occasione per confermare ...

Coppa America 2019 - orari e programma delle partite di oggi (domenica 23 giugno). Come vederle in tv e streaming : Per Lionel Messi e l’Argentina è praticamente l’ultima occasione per centrare il passaggio del turno, e questa sera il fuoriclasse del Barcellona farà di tutto per spingere la sua squadra nella terza giornata della Coppa America 2019. L’Albiceleste scenderà infatti in campo all’Arena Do Gremio di Porto Alegre, alle ore 21, contro il Qatar, ospite della manifestazione, ma capace di bloccare sul 2-2 il Paraguay, che in ...

Coppa America 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Brasile vince il Gruppo A

Coppa America - il Cile vola : 2-1 all’Ecuador e punteggio pieno nel girone : Coppa America – Si è conclusa nella notte la seconda giornata del gruppo C della competizione sudAmericana. Dopo il pari tra Uruguay e Giappone della sera prima, il Cile ha avuto la meglio sull’Ecuador prendendo così il largo in classifica. La partita si sblocca subito, all’8, con Fuenzalida. Poi il pari di Valencia su rigore poco prima della mezz’ora. Il gol decisivo è però quello di Sanchez al 51′. Da ...