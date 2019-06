Treviso | minacce al sindaco Conte | busta con la scritta “The end” e polvere bianca

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Unacon la“The end” e dellaè stata inviata aldiMario. A trovare la, arrivata a Ca’ Sugana, sede del Comune, sono stati alcuni dipendenti comunali: per i sette che sono entranti in contatto con laè stata avviata la profilassi con i controlli in ospedale. Inizialmente si era ipotizzata anche la presenza di antrace, circostanza poi esclusa dai primi accertamenti. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco die del nucleo Nbcr di Mestre e i Carabinieri diche ora indagano sulla vicenda. “Ciò che posso dire in questo momento è che questi atti intimidatori non mi fanno paura!”, ha scrittosul suo profilo Facebook. In diversi hanno espresso solidarietà alleghista, a partire dal ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana e il Presidente della Regione ...

