Spaghetti d’estate

(Di lunedì 24 giugno 2019)veloci Ingredienti per 2 persone 180 gr di8 pomodorini Pachino IGP 5-6 alici sott’olio 20g di pangrattato 2 spicchi d’aglio 1 peperoncino intero Prezzemolo Olio Extravergine d’oliva Sale fino e grosso Preparazione Disporre una pentola ed una padella sul fuoco, in una portare ad ebollizione acqua e sale, nell’altra versare un filo d’olio e far dorare l’aglio, leggermente schiacciato ed ancora “vestito”, con le alici ed il peperoncino. Disporre glinell’acqua bollente e procedere a metà della cottura degli stessi, nella pentola con l’olio far cuocere a fuoco vivace i pomodorini lavati e tagliati in quattro parti, aggiungere il sale fino a proprio piacere. Tostare il pangrattato in una piccola padella antiaderente con il fondo unto con olio extravergine d’oliva per qualche minuto, fino a quando non avrà assunto un colore visibilmente più ...

