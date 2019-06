Sembra incredibile | eppure Google Duo 56 permette di inviare foto direttamente ai contatti

tuttoandroid

(Di lunedì 24 giugno 2019)Duo è al lavoro sul miglioramento delle funzionalità legate alla messaggistica e con la versione 56 dell'applicazione arriva la possibilità diL'articoloDuo 56diaiproviene da TuttoAndroid.

AlessiaMorani : Trasformare una foto ironica di un matrimonio in un post dela corrente di Lotti è incredibile. Ma come si fa? A Rep… - SabrinaSalerno : In un anno sono cambiate molte cose, mi sembra davvero incredibile!! #rivoluzione #révolution #makingchanges… - QuelloDopo : È incredibile, l'articolo sembra addirittura scritto da qualcuno che sa quello che dice :) -