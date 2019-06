Salmo annuncia Machete Mixtape 4 con un QR Code proiettato alla stazione di Milano

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Adesso è ufficiale: il4 verrà pubblicato il prossimo 5 luglio. Confermati dunque i rumors delle scorse settimane, quando, dopo l'annuncio didi un misterioso 'Nuovo Album' – il rapper non aveva fornito alcun dettaglio ulteriore a queste due parole – in molti tra i fan delCrew avevano fatto notare come anche altri due membri del collettivo, ovvero Nitro Wilson e Dani Faiv, avesseroto l'imminente pubblicazione di un nuovo progetto. La creazione dell'hype orchestrata dalCrew Troppe coincidenze dunque, troppo artisti di casain procinto di pubblicare un nuovo lavoro, mentre di solito i dischi solisti dei membri del collettivo escono a mesi di distanza l'uno dall'altro. L'attenzione mediatica sul progetto si è poi notevolmente incrementata ieri sera, quando tutti gli artisti che gravitano attorno al collettivohanno iniziato a ...

zazoomblog : Salmo starebbe pensando ad un nuovo disco e lo annuncia su Instagram - #Salmo #starebbe #pensando #nuovo - Alessio31981569 : ogni volta che salmo annuncia un disco - mttkcr : mi assento per un paio di ore e salmo annuncia un nuovo album????? FUCK YES -