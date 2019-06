Roma | anche per Francesco è allarme | «Città degradata e abbandonata»

Terremoto Castelli Romani - scuole chiuse a Colonna. Molti hanno dormito all'aperto. Verifiche anche a Roma : Notte tranquilla dopo la scossa di domenica sera con epicentro nella cittadina in provincia di Roma. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno. La metro C regolarmente in funzione

Terremoto a Roma di 3.7 : avvertito anche ai Castelli - a Ostia e a Fiumicino : Un forte Terremoto è stato avvertito a Roma alle 22.43: epicentro a Colonna, nella zona a est della Capitale, a una profondità di 9 chilometri. L'Ingv ha rilevato...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi : “Dobbiamo fare i conti anche con atti di vandalismo e boicottaggio” : “Stiamo lentamente recuperando le criticità dovute alla chiusura per manutenzione dei due impianti privati e per la ormai decennale carenza regionale di siti dove portare i rifiuti, ma dobbiamo fare i conti anche con atti di vandalismo e boicottaggio ai danni dei cittadini in corso da anni. Ieri notte l’ennesimo incendio ad una serie di cassonetti in città“: lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi pubblicando le ...

Dopo Matteo Salvini anche Elisa Isoardi infuriata a causa dei gabbiani di Roma : “Sono condor - a volte ho paura per il mio cane” : Chissà se il detto “chi si somiglia si piglia” vale anche quando due si sono lasciati. A giudicare dalle dichiarazioni di Elisa Isoardi a proposito del degrado di Roma sembrerebbe proprio di sì: la conduttrice ha detto all’AdnKronos di quanto la presenza dei gabbiani nella Capitale stia diventando insopportabile. E la stessa cosa aveva fatto notare qualche giorno fa Matteo Salvini su Facebook: “I gabbiani di Roma sono dei ...

Inter - non solo Dzeko : dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi (RUMORS) : L'Inter sarà uno dei club maggiormente attivo nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno praticamente chiuso anche il secondo colpo di mercato. Oltre a Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è praticamente fatta per il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, che arriverà in prestito con diritto di riscatto più il cartellino di un giovane della Primavera, in ...

Gazzetta : Il Napoli bissa con la Roma e vaglia anche Pellegrini : Non solo Manolas, il Napoli allarga gli orizzonti del suo mercato. Mentre procede la trattativa per il difensore greco per cui la Roma chiede 36 milioni, mentre De Laurentiis considera che il prezzo sia leggermente più basso. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe ora vagliando anche la possibilità Luca Pellegrini. anche il terzino sinistro fa parte della scuderia di Mino Raiola con cui il ...

Raggi : anche Roma candidata per ospitare Europei nuoto 2022 : Roma – “Ovviamente per la candidatura di Roma agli Europei di nuoto del 2022 noi ci siamo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa al Foro Italico per la presentazione del 56esimo Trofeo internazionale di nuoto Sette Colli. Un’occasione di riscatto per Roma dopo il ‘no’ alle Olimpiadi? “Occasioni di riscatto per Roma ce ne sono state tantissime, come si puo’ ...

Roma - Buca Capitale adesso dilaga anche sui marciapiedi : I centauri abituati a dribblare crateri come Messi coi difensori l?avrebbero forse potuto dire a occhio, già da un po?. Ma i numeri secchi della statistiche non mentono: nella...

Roma - Buca Capitale adesso dilaga anche sui marciapiedi : I centauri abituati a dribblare crateri come Messi coi difensori l?avrebbero forse potuto dire a occhio, già da un po?. Ma i numeri secchi della statistiche non mentono: nella...

È stata aggredita anche la ex compagna del presidente dell’associazione del “Cinema America” di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

È stata aggredita anche la ex compagna del presidente dell’associazione del Cinema America di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex Cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

La Roma non trova pace : dopo De Rossi saluta anche Totti : Roma – Che l’estate della Roma non sarebbe stata semplice lo si era evinto da diverso tempo. Più meno da quando Cristian Romero di testa batteva Mirante al 91esimo di Genoa-Roma, ponendo una pesante sentenza sulla partecipazione alla successiva Champions dei gialloRossi. Ma da non prendere parte alla manifestazione più prestigiosa d’Europa, alle guerre intestine in seno a Trigoria (e dintorni) di acqua sotto i ponti ce ne ...

Totti dice addio alla Roma - le parole di Rosella Sensi : “anche se Francesco usa il suo umorismo - starà soffrendo moltissimo” : Le parole di Rosella Sensi dopo l’annuncio dell’addio di Totti alla Roma: parla l’ex presidente giallorosso Francesco Totti ha ufficializzato oggi il suo addio alla Roma: l’ex dirigente giallorosso ha svelato in conferenza stampa di aver consegnato oggi le sue dimissioni, svelando diversi dettagli interessanti che hanno lasciato tutti i tifosi Romanisti senza parole. LaPresse In tantissimi, sono dispiaciuti ...