Locali Storici | da oggi la guida diventa anche app

Turismo : la nuova Guida ai 215 Locali Storici d'Italia - anche su app : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - In media hanno 180 anni di storia a testa, per un totale di quasi 40mila. Sono i 215 locali storici d'Italia raccontati dalla nuova edizione dell'omonima Guida, per la prima volta anche in formato app. "Sono centinaia gli aneddoti sui grandi della storia, uniti da un co