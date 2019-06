L’ex presidente della Figc Giancarlo Abete a tutto campo | Totti | Buffon | Di Biagio e

Cinema America ancora nel mirino - aggredita L’ex fidanzata del presidente : “Digli di stare calmo” : «Dì al tuo ragazzo di stare calmo». Poi la testa schiacciata contro il finestrino di un’auto. Una minaccia in piena regola che segue le botte sabato scorso ai quattro ragazzi rei di indossare la maglietta amaranto del Cinema America. Nuova aggressione nella notte contro i ragazzi delle arene Cinematografiche capitoline e ancora una volta a piazza S...

Francia - L’ex presidente Nicolas Sarkozy a processo : accusa di corruzione di un alto magistrato : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy verrà processato per corruzione. Dopo la bocciatura degli ultimi ricorsi da parte della giustizia, Sarkozy finirà davanti a un giudice con l’accusa di aver corrotto un alto magistrato della corte di Cassazione, Gilbert Azibert, nel caso delle intercettazioni telefoniche. È la prima volta nell’intera storia della Quinta Repubblica francese che un ex presidente viene processato con l’accusa di ...

Cinema America ancora nel mirino : aggredita L’ex fidanzata del presidente : Una nuova aggressione la scorsa notte ha preso di mira i ragazzi del Cinema America, ovvero l’associazione che negli ultimi anni a Roma ha riportato il Cinema in piazza. Vittima l’ex ragazza del presidente dell’Associazione “Piccolo America”, Valerio Carocci. Sulla vicenda indaga la Digos impegnata già, con i carabinieri, nelle indagini sull’altra...

L’ex presidente egiziano Mohamed Morsi è stato sepolto al Cairo : L’ex presidente egiziano Mohamed Morsi, morto lunedì durante un’udienza in tribunale, è stato sepolto al Cairo martedì mattina, in presenza della sua famiglia. Suo figlio Abdullah Mohamed Morsi ha detto all’agenzia di stampa Reuters che le autorità hanno negato alla famiglia un funerale

Arrestato Michel Platini - L’ex presidente UEFA in manette per le accuse di corruzione : L’ex presidente dell’UEFA è stato fermato dalla polizia in Francia con l’accusa di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar Una clamorosa notizia arriva dalla Francia, Michel Platini è stato Arrestato dalla polizia transalpina con l’accusa di corruzione. L’ex presidente dell’UEFA è coinvolto nell’inchiesta per l’assegnazione dei Mondiali di calcio in Qatar e, ...

L’ex presidente del Sudan Omar al-Bashir è stato formalmente accusato di corruzione : L’ex presidente del Sudan Omar al-Bashir è stato formalmente accusato di corruzione: la procura generale del paese non ha però fornito altri dettagli. Bashir era stato destituito e arrestato lo scorso 11 aprile dopo essere stato per trent’anni presidente. Il

Palermo - caccia alla talpa che avvisò L’ex presidente Zamparini : Perquisizione da parte della Guardia di finanza negli uffici della Fondazione Falcone a Palermo, sequestrati gli elenchi delle classi che il 23 maggio 2017 hanno partecipato alla commemorazione del giudice Falcone all’aula Bunker dell’Ucciardone. L’inchiesta riguarda la talpa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini a cui sarebbe stato rivelato una richiesta di arresto a suo carico. Come riporta ...

Zamparini - caccia alla talpa che informò L’ex presidente del Palermo calcio : perquisita la casa di un giudice : Si sono palesati in casa del capo dell’ufficio gip di Palermo per perquisirla. Blitz della Guardia di Finanza nell’abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti dalla procura di Caltanissetta che indaga sull’eventuale esistenza di una talpa negli uffici giudiziari. Una fonte che avrebbe avvisato l’ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini di una richiesta di arresto pendente a suo carico. Sempre ...

Biden e Trump in Iowa - è già corsa alle presidenziali Usa 2020. L’ex vicepresidente è favorito tra i Dem per sfidare il miliardario : Uno è il presidente in carica; l'altro è il favorito per la nomination democratica. Oggi, in Iowa, primo Stato al voto - a febbraio - nella lunga stagione di primarie e caucus, si sfideranno a distanza Donald Trump e Joe Biden. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti userà la sua visita nello Stato agricolo per rafforzare la sua posizione nel campo democratico e per criticare l'attuale capo di Stato, che con le sue politiche commerciali e ...