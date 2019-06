“È lei una delle tentatrici” Dal Grande Fratello a Temptation Island | dopo anni torna in

lei non è tua figlia - su Raidue il thriller su una figlia contesa e rapita : Un caso di rapimento ed una protagonista alle prese con una donna dal passato tragico: questa sera, 22 giugno 2019, alle 21:05, su Raidue va in onda Lei non è tua figlia, film-tv del 2015 che affronta in chiave thriller il tema dei rapimenti di minori.Lei non è tua figlia, la trama Stacey Wilkins (Andrea Roth) è una detective specializzata in casi di minori scomparsi, che da qualche tempo è in pausa forzata dopo che, durante un'indagine, un ...

Alberto Urso : "Maria De Filippi - una seconda madre per me. lei è il mio faro - il mio punto fermo" : Dopo la vittoria ad Amici 18, nella finalissima che l'ha visto contrapporsi a Giordana Angi, il tenore Alberto Urso ha conquistato la classifica Fimi degli album più venduti in Italia con il suo album d'esordio Solo. Dopo Amici, inoltre, il giovane tenore siciliano ha anche avuto subito l'opportunità di esibirsi all'ultima edizione dei Seat Music Awards, calcando il prestigioso palco dell'Arena di Verona.Intervistato dal settimanale Oggi, ...

Melissa Satta ha una nuova fiamma? lei smentisce tutto : ‘Illazioni gratuite’ : “Le false notizie così velocemente propagatesi potrebbero destabilizzare fortemente l’equilibrio psicologico di un figlio minorenne, e comunque, più in generale, influenzare negativamente le mie vicende personali, delle quali preferisco non parlare”: con queste parole piuttosto dure la splendida Melissa Satta ha smentito categoricamente di avere una relazione sentimentale in corso con Tommy Chiabra, imprenditore nel settore del lusso ...

Loredana Lecciso - clamorosa apertura con Romina Power : "Se lei mi tende una mano..." : Dopo l’intervista di Al Bano a Oggi nella quale il cantante auspicava un riavvicinamento tra l’ex moglie Romina e Loredana Lecciso, quest’ultima dice a Oggi: «Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano»

MotoGp – Espargaro sfortunato - Aleix ko al Gp di Catalunya : fasciatura e sedia a rotelle per lo spagnolo [FOTO] : Che botta per Aleix Espargaro: fasciature e sedia a rotelle per lo spagnolo dell’Aprilia Domenica sfortunata per Aleix Espargaro: lo spagnolo dell’Aprilia è rimasto coinvolto in un brutto incidente nei primi giri del Gp di Catalunya a causa di un errore del suo compagno di squadra Bradley Smith, che al prossimo Gp dovrà arretrare in griglia di 3 posizioni per la penalità ricevuta oggi. “Che anno abbiamo, che sfortuna ...

ANGELA NASTI E ALESSIO CAMPOLI SI SONO LASCIATI/ lei conferma : 'Non è una tragedia!' : ANGELA NASTI e ALESSIO CAMPOLI si SONO LASCIATI? Dal silenzio social alle rivelazioni della tronista. Deianira Marzano: 'Ha finto tutto!'

Giulia Bongiorno a Gaia Tortora : "Il magistrato può uccidere una persona - e lei ne sa qualcosa" : "Il correntismo nella magistratura causa la patologia a cui stiamo assistendo, il magistrato è quello che condanna, che può uccidere una persona assolvendola dopo 10 anni". Il ministro Giulia Bongiorno, corresponsabile della Lega alla Giustizia, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, sottolinea l

Kate Middleton - l'indiscrezione choc : «William le ha chiesto una pausa di riflessione - lei lo ha punito così...» : Kate Middleton e William, amore litigarello? Il principe avrebbe chiesto alla duchessa una pausa di riflessione e lei lo ha punito in modo molto efficace. Ma andiamo con ordine. Kate Middleton fa...

Una Vita/ Anticipazioni 12 giugno : Blanca aggredisce Ursula! lei è innocente? : Una Vita, trama e Anticipazioni 12 giugno 2019: Ursula infuriata con Samuel che si ribella alle sue richieste. La donna si vendicherà?

Uomini e donne : Sossio e Ursula in crisi? lei gli scrive una lettera..’Ami la bambina che porto in grembo?’ : Li avevamo lasciati a Uomini e donne, quando hanno annunciato di aspettare un bambino (mostrando anche l’ecografia). Sossio e Ursula durante la puntata dichiararono che se il piccolo fosse stato maschio si sarebbe chiamato... L'articolo Uomini e donne: Sossio e Ursula in crisi? Lei gli scrive una lettera..’Ami la bambina che porto in grembo?’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

U&D - Ursula e Sossio forse in crisi - lei scrive una lettera : 'Dimmi la verità' : Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo tutto sembrava andare a gonfie vele. I due, dopo aver avuto un momento di crisi nella scorsa edizione di Temptation Island ed essersi lasciati, si sono rimessi insieme e ora aspettano una bambina. L'annuncio è avvenuto direttamente all'interno degli studi televisivi di Uomini e Donne, dove tutto è nato: i diretti interessanti si erano mostrati molto emozionati ed innamorati nel corso di quel'occasione. La ...

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

Belen e Stefano - l'indiscrezione : «lei è incinta - aspettano una femminuccia» : Belen è incinta e aspetta una femminuccia? Che la showgirl argentina e Stefano De Martino siano tornati insieme ormai non è più un segreto. I genitori di Santiago, tornati...

