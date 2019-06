wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) (Foto: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images) Il piùrimpianto della vita diè il nonreso Microsoft in grado di realizzare una piattaforma mobile che fosse un alternativa valida a iPhone di Apple. Tradotto: di non essere stato in grado dianticipato le mosse di Google con la sua creatura più preziosa, Android. Il co-fondatore di Microsoft si è aperto in un incontro con il numero uno di Eventbrite, Julia Hartz, nel corso di un evento tenuto dalla società di venture capital Village Global (della quale è finanziatore). Nella chiacchierata ha rivelato alcuni inediti e interessanti dettagli sulla sua figura personale e lavorativa. Se da un lato ha rivelato come agli inizi della propria carriera di alto dirigente preferisse sacrificare famiglia, vacanze e weekend in favore della società e di nuovi software da sviluppare, si è poi spinto fino a parlare di ...

HDblog : Bill Gates: aver concesso a Google il ruolo di anti-Apple il mio errore più grande - team_world : ?Sono stato bocciato a parecchi esami. Un mio amico, invece, li ha passati tutti a pieni voti. Ora è ingegnere e l… - MilanoCitExpo : Bill Gates: “Il mio più grande errore è non aver sconfitto Android” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -