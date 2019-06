Atti sessuali con bimba | arrestato 65enne

La Spezia - Atti sessuali su una bimba : arrestato 65enne - la vittima lo chiamava “nonno” : È successo in provincia della Spezia . Ai domiciliari un uomo di sessantacinque anni, vicino di casa della famiglia della bambina. È stata proprio la bambina, dopo che i genitori avevano trovato tracce di sangue sui suoi indumenti, a spiegare che quel “nonno” con cui la lasciavano quando andavano a lavoro la palpeggiava e la baciava.

Arrestato insegnante del liceo : è accusato di Atti sessuali con minorenni : Succede a Napoli. E' ai domiciliari per presunti abusi sessuali su due studentesse allora 16enni. Una di loro l'ha...

Imma Battaglia : “Questo governo è pieno di omosessuali ipocriti. Potrei parlare di fAtti e dimostrare quello che dico” : FQ Magazine Martin Garrix dovrà essere operato: “Se non lo faccio ora Potrei avere danni permanenti”. Cancellati tutti i concerti del dj “E’ pieno di omosessuali ipocriti in questo governo. Quando sei un personaggio politico, credo che la doppia vita, le ipocrisie politiche non siano tollerabili”. A parlare così è Imma Battaglia ...